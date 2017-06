'Rusland doodde IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi'

De leider van islamitische staat, Abu Bakr al-Baghdadi, is mogelijk om het leven gekomen. Het Russische ministerie van defensie heeft gemeld dat het uitzoekt of de leider is getroffen bij een door Rusland uitgevoerd luchtaanval in Syrië.

Eind mei

Baghdadi zou zijn omgekomen bij een luchtaanval die Rusland op 28 mei van dit jaar uitvoerde, zo meldt het Russische persbureau Tass. De aanval richtte zich op een bijeenkomst in Raqqa, waar de militaire raad van IS bij elkaar kwam. Raqqa is de hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat van de terroristische beweging.

De minister van defensie liet in een verklaring weten: „Volgens de informatie die we hebben ontvangen en nu aan het controleren zijn, was al-Baghdadi ook aanwezig en is hij omgekomen."

Het is niet voor het eerst dat verslag wordt gedaan van de dood van Baghdadi. Al enige tijd is zijn verblijfplaats onbekend. De enige publieke verschijning van Baghdadi dateert uit juni 2014. Sindsdien heeft IS veel terrein verloren en staat het onder druk van luchtaanvallen van Rusland en de VS en diens bondgenoten.

In maart claimde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson nog dat veel mensen die nabij Baghdadi stonden, zijn omgekomen: „Het is slechts een kwestie van tijd voor hij hetzelfde lot ontmoet", zei hij toen.