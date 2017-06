Premier May onder vuur na weer een aanslag in Londen

Na de derde terroristische aanslag in Groot-Brittannië in drie maanden tijd sprak de Britse premier Theresa May zondag in strenge bewoordingen: genoeg is genoeg. Maar drie dagen voor de verkiezingen ligt May zelf onder vuur. Het wegbezuinigen van 20.000 politiemensen in de afgelopen jaren valt in deze tijd absoluut niet goed.

„Het sentiment jegens May was al aan het kantelen, maar na de aanslag in Londen is het in stroomversnelling geraakt”, zegt Martijn Rosdorff, freelance journalist in Groot-Brittannië voor onder meer Radio 1. „Ze zegt nu dat er te veel tolerantie voor extremisme in het land is, maar dat is onder haar toezicht gebeurd. Deze verkiezingen worden een afgang voor May. Ook als de Conservatieven winnen, zal dat waarschijnlijk maar met een kleine marge zijn.”

'Tolerantie voor terrorisme'

En dat is niet de monsterzege op de Labour Party die May gehoopt had met het uitschrijven van vervroegde verkiezingen aanstaande donderdag. Met deze zege zou ze in Europa sterker staan bij de onderhandelingen over de Brexit. Maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. „Als minister van Binnenlandse Zaken heeft ze flink bezuinigd op gewapende agenten, die er al niet zoveel zijn in Engeland, en op rechercheurs bij de inlichtingendienst”, zegt Rosdorff. „Dat valt niet goed bij de mensen. Toen ze er in 2010 mee begon zei een politiechef: doe het niet, dat speelt terrorisme in de kaart. May deed dat toen af als bangmakerij. Maar na de meest recente aanslag krijgt ze ervan langs. Jeremy Corbyn van de Labour Party heeft maandag gezegd dat May moet aftreden. Een oud hoofd van politie zegt dat de regering de mensen voorliegt. Dit soort sentimenten zo vlak na een aanslag hebben absoluut invloed op de verkiezingen. Ze zit er verslagen bij.”

Vredesduif

Volgens Groot-Brittannië correspondent Anne Saenen wordt May door haar bezuinigingen op het politieapparaat nu harder afgestraft dan voorheen zou zijn gebeurd. „Na de aanslagen in Brussel en Parijs heeft ze gezegd dat er een nieuwe antiterreureenheid zou worden opgericht, maar dat gaat niet over een nacht ijs. Dat wordt haar nu nagedragen. Eerst bezuinigen en nu roepen ’we zijn bezig’.”

Maar of Corbyn de betere keus is op het gebied van veiligheid valt ook te betwisten. „Corbyn wordt meer gezien als een vredesduif”, zegt Saenen. „Hij is bijna extreemlinks. Hij repte vroeger over complete demilitarisatie. Op het gebied van veiligheid is het een lastige keuze voor de Britten. Het wordt erg spannend donderdag. Terreur is een belangrijk thema, maar de Brexit en ziekenzorg ook.”

Puinhoop groter

Van de aanslag enkele weken voor de verkiezingen in Frankrijk werd gezegd dat dit Marine le Pen in de hand zou spelen, maar toch ging Emmanuel Macron er met de winst vandoor. Rosdorff denkt dat de Conservatieven van May de winst behouden, mede door de manier waarop het kiessysteem in elkaar zit. „Maar het wordt een nipte overwinning. Ze wilde met de verkiezingen de ellende bezweren, maar de puinhoop wordt alleen maar groter. Er is bekend geworden dat een van de daders twee keer gemeld is bij de antiterrorismelijn, net zoals bij de dader in Manchester is gebeurd. Blijkbaar wordt daar niets mee gedaan. Dit wordt May persoonlijk aangewreven. Ze heeft drie dagen om het recht te zetten. Het bonken van de hoofden op de bureaus kun je hier horen.”

Bij de aanslag afgelopen zaterdagavond kwamen zeven mensen om het leven. Tientallen liggen nog gewond in het ziekenhuis. Drie terroristen reden met een busje op voetgangers in op de Londen Bridge. Daarna trokken ze met messen de straat op en vielen mensen aan in een uitgaansgebied. Ze werden later doodgeschoten door de politie.

Zondag en maandag zijn meerdere verdachten opgepakt voor de aanslag zaterdag. In maart, mei en juni waren er aanslagen in het centrum van Londen en Manchester. Daarbij vielen volgens de huidige telling 35 doden.