Ook in Israël maken ze een groot feest van Gay Pride

Dat we in Amsterdam een goed feestje weten te bouwen tijdens de jaarlijkse Gay Pride is algemeen bekend, maar ook in Israël wordt het feest steeds grootser gevierd.

De Amsterdamse variant is met 350.000 bezoekers het grootste Pride evenement van Europa. Naar Tel Aviv reisden dit jaar al 200.000 feestvierders af. Het is de negentiende keer dat het land dit evenement organiseert.

Drag queens en allerlei andere artiesten voeren acts op, terwijl ze door de drukke straten rijden. Israël is wat betreft de LGBT-rechten het meest vooruitstrevende land van het Midden-Oosten, maar ook daar is nog werk aan de winkel.

Mannen en vrouwen mogelijk openlijk een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, maar trouwen is nog niet legaal. Als je namelijk wil trouwen, moet je je melden bij één van de vijftien huwelijksinstanties in het land en deze instanties zijn allemaal strenggelovig. Geen van deze instanties trouwt op dit moment twee geliefden van hetzelfde geslacht.