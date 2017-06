Moeder gooit baby uit brandende flat; baby overleeft

Bij de ramp in Grenfell Tower in Londen is een baby op wonderlijke wijze gered van de dood. Getuige Samira Lamrani stond buiten voor het als een fakkel brandende gebouw en zag het gebeuren.

Gebaren

„De moeder van het kind stond vlak na het uitbreken van de brand wanhopig voor het raam van haar appartement op de tiende verdieping te schreeuwen en te zwaaien. Met gebaren maakte ze duidelijk aan de toegestroomde omstanders dat ze van plan was haar baby naar beneden te gooien.”

Het raam stond maar op een kiertje, maar het lukte de moeder om de in doeken gewikkelde baby naar buiten te werpen. Volgens mevrouw Lamrani stapte vervolgens een van de omstanders naar voren en ving de baby. Over het lot van de moeder is niets bekend. Mevrouw Lamrani zag in de brandende flat tientallen mensen en vooral kinderen schreeuwend voor de ramen staan.

Kinderen

„Verdieping na verdieping. Vooral het hoge stemgeluid van de schreeuwende kinderen zal me altijd bijblijven. Zij schreeuwden letterlijk voor hun leven.”

Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door de brand in de torenflat. De politie verwacht dat het dodental verder oploopt. De hulpdiensten maakten eerder al bekend dat tientallen mensen gewond zijn geraakt door de brand, die uitbrak in de nacht van dinsdag op woensdag. „Onze gedachten gaan uit naar iedereen die betrokken is bij deze schokkende brand in de Grenfell Tower", stelde politiechef Stuart Cundy.