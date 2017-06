Meer dan 140 doden door tankbrand in Pakistan

Het noodlottige ongeluk volgt op een reeks van terroristische aanslagen die op vrijdag werden gepleegd. Bij deze bomaanslagen op een plaats in het noordwesten waar veel sjiitische mensen wonen, vielen meer dan tachtig doden en ruim tweehonderd gewonden. In twee andere plaatsen vielen op vrijdag bijna twintig doden door de aanslagen.

Op de omgeslagen tankwagen kwamen veel mensen af om olie in te slaan. Er zou volgens omstanders ook gerookt zijn, waarna de tanker ontplofte. Auto's en motorfietsen die bij de tank stonden zijn helemaal uitgebrand. De hulpdiensten doen hun best om de slachtoffers zo snel mogelijk te helpen, maar de regering van de provincie heeft aangegeven dat er problemen zijn door de omvang van de ramp.

In de Pakistaanse stad Bahalwapur zijn zondag meer dan 140 mensen overleden bij een ongeluk met een tankwagen op de snelweg. Volgens Pakistaanse media reed de wagen te hard, waarna deze omsloeg.

