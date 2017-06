May onder druk na verliezen absolute meerderheid

De gok van de Britse premier Theresa May is averechts uitgevallen. Bij de tussentijdse verkiezingen heeft haar Conservatieve partij niet de overwinning geboekt waarop was gehoopt. In plaats daarvan lijkt haar partij juist de absolute meerderheid kwijt te raken. De druk op de premier neemt daardoor toe en de roep om haar vertrek groeit.

May, vertrek!

Volgens de prognoses zakken de Conservatieven van 330 naar 318 zetels. De grote winnaar van de verkiezingen lijkt Labour. De sociaaldemocraten zouden stijgen van 232 naar 267 zetels. En dat terwijl de partij tot voor kort op een nederlaag afstevende. Leider Jeremy Corbyn riep premier May op te vertrekken. ,,Politiek is veranderd en gaat niet terug de doos in. Mensen hebben genoeg van bezuinigingen. Mensen hebben gestemd voor hoop en tegen bezuinigingen. De premier wilde een mandaat. Dat heeft ze: verloren stemmen, verloren zetels, verloren vertrouwen.''

May zelf hield zich in de nacht van donderdag op vrijdag nog op de vlakte over haar toekomst. ,,Ons land heeft een periode van stabiliteit nodig. Wat de uitkomst ook is, als Conservatieven zullen wij onze plicht vervullen om te zorgen voor stabiliteit'', verklaarde May.

Behalve de Conservatieven verloren ook de Schotse nationalisten en de populistische UKIP. De Liberal Democrats winnen juist.

Hoe nu verder?

Hoe nu verder? Dat is nu de grote vraag. Als geen enkele partij een absolute meerderheid krijgt, kan het zijn dat de Conservatieven verder gaan als minderheidsregering, onder May of een ander. Een andere mogelijkheid is een regeringscoalitie, maar de Liberal Democrats hebben al laten weten dat ze daar totaal geen zin in hebben.

May wilde met een verkiezingszege sterker staan in de onderhandelingen met de Europese Unie over een brexit. Door drie aanslagen in drie maanden tijd in het land, werd terrorismebestrijding opeens een prominent onderwerp.