Matador om het leven gekomen tijdens stierengevecht

Een Spaanse matador is zaterdag om het leven gekomen nadat hij struikelde tijdens een stierengevecht. Nadat hij viel werd hij aangevallen door de stier. Het dier raakte de stierenvechter met een van zijn hoorns in de zij.

Het ongeluk gebeurde in het zuidwesten van Frankrijk, in Aire-sur-l'Adour. Daar is stierenvechten net als in Spanje populair.

De 36-jarige Iván Fandiño struikelde tijdens het gevecht op de rode lap. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij is de tweede matador in een jaar tijd die door een stier wordt gedood.