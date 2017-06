Honderden gewonden door paniek tijdens CL-finale

In de Noord-Italiaanse stad Turijn zijn zaterdagavond honderden gewonden gevallen nadat er paniek uitbrak tijdens de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid. Op het centrale Piazza San Carlo keken ruim dertigduizend voetbalfans naar de wedstrijd toen er volgens getuigen een knal te horen was.

Getuigen zeggen dat ze vlak na de derde goal van Real Madrid een knal hoorden, waarna mensen begonnen te gillen en te rennen. Het kan zijn het om vuurwerk ging. Na de knal zou iemand 'bom' hebben geroepen, waarna er paniek uitbrak. De Italiaanse autoriteiten onderzoeken momenteel de zaak.

Tien zwaargewonden

Hoewel de meeste fans het er vanaf brachten met een verstuikte enkel of schrammen, zijn er toch ook zeker tien mensen zwaargewond geraakt. Een 7-jarige jongen werd vertrapt door de menigte en verkeert momenteel in levensgevaar. Een andere vrouw wordt in een kunstmatig coma gehouden.

Op videobeelden is te zien hoe mensen plotseling beginnen te rennen en gillen. „De oorzaak was paniek. Het is aan ons om uit te zoeken waar die paniek begon. Daar hebben we tijd voor nodig”, aldus de autoriteiten.