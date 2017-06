Franse parlementsverkiezingen: wie, wat, waar?

Waar op de aanplakborden in Frankrijk kortgeleden nog de portretten van president Emmanuel Macron en Marine Le Pen hingen, prijken nu foto’s van (grotendeels) onbekende politici. Vandaag zijn de stembussen geopend voor de eerste ronde van de Assemblée Nationale, de Franse ‘Tweede Kamer’. Maar hoe werken de Franse verkiezingen?

Frankrijk is een republiek en kent 577 kiesdistricten. In het Franse parlement geldt dat het aantal zetels gelijk is aan het aantal districten. Dat betekent dat in elk district één parlementslid wordt gekozen, waarvan 38 stoelen toebehoren aan Fransen die in het buitenland of overzeese gebiedsdelen wonen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er 577 ‘mini-verkiezingen’ worden gehouden. In totaal doen er bijna 8.000 kandidaten mee.

Twee ronden

De afgevaardigden worden voor een termijn van vijf jaar gekozen bij een meerderheid van de stemmen, verdeeld over twee ronden. Om in de eerste ronde te worden gekozen, moeten de kandidaten de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen behalen en een aantal dat gelijk is aan een kwart van het aantal ingeschreven kiezers.

In de tweede ronde is de relatieve meerderheid voldoende om te worden gekozen. Elke kandidaat die vandaag minstens 12,5 procent van de stemmen behaalt, mag 18 juni weer meedoen en dan wint de kandidaat met de meeste stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen wordt de oudste kandidaat tot afgevaardigde gekozen.

Metamorfose

Als de peilingen juist zijn, zal de Assemblée Nationale er totaal anders uitzien na de parlementsverkiezingen. De beweging van president Emmanuel Macron, La République en Marche (LRM), staat er namelijk goed voor.

Franse media voorspellen dat de politieke partij van Macron zeker 30 procent van de stemmen kan behalen, afhankelijk van de opkomst. Dat is opvallend: de in 2016 opgerichte partij van Macron heeft nog geen enkele zetel in het huidige parlement. Maar dat kan nu veranderen.

Economie

Sommigen schatten dat LRM kans maakt op rond de 400 van de 577 parlementszetels. Dat zou een record worden. In het buitenland hebben Fransen al kunnen stemmen voor in totaal elf zetels.

In tien van die elf kieskringen liggen LRM-kandidaten nu voor. Macron aast op een grote meerderheid voor zijn hervormingsplannen. Hij wil het land economisch uit het slop trekken.

Le Pen

De grootste verliezer wordt naar verwachting de Parti Socialiste die circa 25 van de ruim 270 zetels zou overhouden. Het Front National van Marine Le Pen kan volgens de jongste peilingen rekenen op hooguit vijftien zetels, de partij heeft er nu twee. Tweede partij wordt naar verwachting de centrumrechtse Les Républicains met circa honderd zetels.

De opkomst was aan het begin van de middag lager dan vijf jaar geleden. Iets meer dan 19 procent van de kiezers bracht zijn stem uit tegenover 21 procent rond dezelfde tijd in 2012. In de tweede ronde op zondag 18 juni zou LRM het nog veel beter doen.