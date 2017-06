Deze marathon is niet voor mietjes: de Gobi March

Een week lang ploeteren door de woestijn van China en Mongolië met zo'n veertig graden op de thermometer: het zal voor velen als een martelgang klinken. Dit weekend finishten er toch weer meer dan 150 heldhaftige hardlopers uit meer dan 40 landen op de Gobi March.

De tocht is onderdeel van een reeks hardloopwedstrijden (4 Deserts), waarvan elke run maar liefst 250 kilometer beslaat. Het is even doorzetten voor de deelnemers, maar het levert wel prachtige beelden op:

Hardlopend hondje

Bij de vorige editie van de Gobi March haalde een viervoeter de finish, die de hele afstand meeliep met Dion Leonard. De hond, die al snel werd omgedoopt tot 'Gobi', bleek geen baasje te hebben. Na samen ruim 125 kilometer te hebben afgelegd, besloot Dion het beestje te adopteren. Dat werd alleen flink prijzig: 5000 euro moest er worden afgetikt voordat Gobi mee naar zijn nieuwe huis in Engeland mocht. Zijn aanstaande baasje besloot een crowdfundingsite op te zetten, waar het streefbedrag binnen een mum van tijd werd binnengehaald en het duo zo ook nog andere honden kon helpen. Inmiddels reizen de twee de hele wereld over om het bijzondere verhaal te delen, én natuurlijk om flink wat te rennen.