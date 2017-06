Britse verkiezingen: Corbyn is meer down-to-earth

De Britten gaan donderdag naar de stembus. De zogenaamde ‘snap elections’ werden zeven weken geleden aangekondigd door de huidige premier Theresa May, die tot die tijd had beloofd géén tussentijdse verkiezingen te organiseren. Na een korte, maar intensieve campagnetijd waarin veel gebeurde, kiest het Verenigd Koninkrijk donderdag tussen de conservatieve ‘Tories’ van Theresa May en het meer progressieve ‘Labour’ van haar tegenstander Jeremy Corbyn. Hoe denken jongeren over die keuze?

Charlie (18)

“Ik ga voor Labour donderdag. Het is de eerste keer dat ik mag stemmen, en de campagne van Labour heeft indruk gemaakt; ze hebben er veel aan gedaan om jongeren aan het stemmen te krijgen. Jeremy Corbyn is een van de weinige politici die echt over jongeren nadenkt, vind ik. Maar sommige dingen die hij zegt vertrouw ik niet helemaal, omdat ze bijna te mooi klinken om waar te zijn. Zoals het afschaffen van collegegeld. Volgens mij heeft Theresa May deze verkiezingen puur uitgeroepen om haar macht te bewijzen. Ik hoop dat dat niet lukt, en ik denk dat Labour een goede kans maakt, maar waarschijnlijk wint Theresa May toch wel weer. Ik ga er in ieder geval niet voor opblijven, donderdagnacht.”

Lydia (23)

“Ik snap politiek niet echt, haha. Maar ik ga wel stemmen, op Labour. Ik ben niet zo’n fan van Corbyn, maar ik vind hun beleid wel goed. Ik werk voor de NHS (het Engelse gezondheidszorgstelsel, red.), dus dan is Labour de beste optie. Met de Tories gaan we er denk ik alleen maar op achteruit. Maar ik heb vorig jaar wel vóór Brexit gestemd. Ja, het betekent misschien een paar stappen terug, maar dat is de enige manier om uiteindelijk vooruit te gaan. De aanslagen in Londen en Manchester hebben mijn stemgedrag niet echt beïnvloed. Het is verschrikkelijk, maar je kunt het niet voorkomen. Ik denk ook niet dat een partij dat kan oplossen. Als je het mij vraagt is dit pas het begin.”

Nicholas (24)

“Ik ga op de conservatieve kandidaat stemmen in mijn kiesdistrict. Hij heeft veel goeds gedaan voor de regio, vooral voor de bedrijvigheid. Maar het is ook een tactische stem. Normaal stem ik Liberal Democrats, maar ik wil nu voorkomen dat Labour een meerderheid haalt. Ik heb vóór Brexit gestemd, en het idee dat Labour de voorwaarden voor Brexit zou moeten onderhandelen, baart me veel zorgen. De partij is onder Jeremy Corbyn een bijzonder desastreuze linkse ideologie gaan aanhangen, en winst voor Labour zou een destabiliserend effect op onze regering en buitenlandse zaken hebben. De recente aanslagen hebben geen invloed gehad om mijn stemgedrag, maar ik denk dat het twijfelaars misschien wel van gedachten kan doen veranderen. Zowel Corbyn als May kwamen na de aanslagen niet heel goed voor de dag.”

Jess (34)

“De verkiezingen zijn een groot spektakel. Ze houden het hele land bezig en zorgen voor gepolariseerde gesprekken. Ik vind het een interessante oefening in democratie, maar ik doe er niet aan mee. Althans, ik doe mee door er niét aan mee te doen. Ik kies ervoor om niet te kiezen, want geen van de opties spreken mij aan. De huidige politici praten allemaal niet over de belangrijke dingen. Vrede. Technologie. Geld. Als het zou kunnen, zou ik op de Ubuntu partij stemmen. Dat is een groepering die de maatschappij op een andere manier wil inrichten. De partijen waarop je nu geacht wordt te stemmen hebben het allemaal over de manier waarop we geld moeten verdelen en uitgeven. Maar ik denk dat we geld helemaal moeten afschaffen.”

Ricky (26)

“Ik heb vorig jaar tegen Brexit gestemd, en ik ga nu Labour stemmen. De campagne van Labour om meer jongeren aan het stemmen te krijgen is goed, maar ik denk dat we niet genoeg doen. Veel van mijn vrienden stemmen niet. Ik ben leraar op een middelbare school, en ik vind dat scholen het ook zouden moeten aanmoedigen, en dat leerlingen erover zouden moeten leren. Want als hun ouders niet geïnteresseerd zijn in politiek, worden zij dat ook niet. Ik maak me zorgen over de uitslag, want ik snap niet waar Theresa May mee bezig is. Corbyn is meer down-to-earth, maar volgens mij houdt geen enkele politicus zich altijd aan zijn beloftes. Maar Corbyn heeft het wel bij het juiste eind.”