Brand Londen: 'Mensen hebben bloed aan hun handen'

De ramp in de Grenfell Tower in Londen kwam niet als een totale verrassing. Sterker, een actiegroep, de Grenfell Action Group, voorspelde een half jaar geleden al dat er een catastrofe in de lucht hing. „Wij waarschuwen al jaren voor de levensgevaarlijke situatie in de Grenfell Tower”, reageerde een woordvoerder van de actiegroep tegen Engelse verslaggevers een dag na de vuurzee in het Londense appartementencomplex, waarbij minimaal zeventien doden vielen. „Maar er werd helemaal niets gedaan met onze waarschuwingen. Daardoor was het een kwestie van tijd voor het een keer vreselijk mis zou gaan.”

Eén trappenhuis

Vier jaar geleden eiste de actiegroep al dat de sloophamer de Grenfell Tower met de grond gelijk zou maken. Vooral het feit dat er geen sprinklers hingen en er slechts één trappenhuis in de 24-verdiepingen tellende flat aanwezig was, maakte het gebouw levensgevaarlijk in de ogen van de actiegroep. Maar de verhuurder, de ‘Kensington en Chelsea Tenant Management Organisation’ (KCTMO) weigerde de in 1972 gebouwde toren te slopen.

Vorig jaar november sloeg de Grenfell Action Group voor de laatste keer groot alarm. In een brief, die nu de rillingen over je rug doen lopen, riep de actiegroep verhuurder KCTMO op om eindelijk iets te doen aan de levensgevaarlijke situatie. „Het is een beangstigende gedachte, maar wij vrezen dat alleen een catastrofale gebeurtenis de ongeschiktheid en de dwaasheid van de verhuurder aan het licht zal brengen en een eind zal maken aan de levensgevaarlijk situatie in de toren, die is ontstaan door verwaarlozing van de verhuurder. Jammer genoeg zijn wij tot de conclusie gekomen dat alleen een incident waarbij veel doden vallen de buitenwereld wakker zal schudden en de malafide praktijken van deze totaal niet functionerende organisatie aan het licht zal brengen.”

Coating

Precies dat gebeurde dus in de nacht van dinsdag op woensdag. Want ook na deze laatste ‘brandbrief’ in november 2016 weigerde KCTMO de brandveiligheid te verbeteren. De organisatie had net tien miljoen pond uitgegeven aan een nieuw verwarmingssysteem en aan een coating, waardoor het gebouw ervan buitenaf een stuk beter uitzag. Dit om de rijke buren tegemoet te komen, die tegen het niet zo fraaie bouwwerk aankeken. Juist die coating wordt nu gezien als oorzaak voor het zo snel verspreiden van het vuur. Binnen een half uur stond het halve gebouw in lichterlaaie en binnen een uur de complete flat.

Edward Daffarn, een 55-jarige bewoner die ternauwernood aan de dood wist te ontsnappen is dan ook woedend. „Er was geen brandalarm in het gebouw”, vertelt hij aan de Daily Mail. „We waren aangewezen op onze eigen rookdetectors om erachter te komen dat er brand was. Ik heb het overleefd omdat een vriend, die een paar verdiepingen lager woont, mij belde. Ik woonde op de zestiende verdieping. Ik heb hier twintig jaar gewoond en nu is de hele gemeenschap vernietigd. Dit is massamoord. Er komt een aanklacht voor ‘dood door schuld’. We zijn al twee jaar bezig om de gemeente in te lichten over de gevaarlijke situatie in het gebouw. Er zijn mensen met bloed aan hun handen en zij zullen naar de gevangenis gaan voor wat hier gebeurd is. Het is een grote schande.”