Politici diep door het stof… en door!

Premier Theresa May van Groot-Brittannië is voor haar partijgenoten van de conservatieven diep door het stof gegaan. Dit na de zwaar tegenvallende verkiezingsuitslag van vorige week. En nu? Gewoon doorgaan, is haar gedachte, en dat wordt vast alles weer beter. Niet opstappen, maar naar de toekomst kijken; dat zagen we vaker.

1 May: Sorry voor de puinhoop

„Ik ben verantwoordelijk voor deze puinhoop en ik ben degene die ons eruit haalt.” Dat waren deze week, volgens een parlementslid van de Conservatieve Partij, de woorden van Theresa May. De Britse premier wilde vervroegde verkiezingen om een verpletterende parlementaire meerderheid te halen. Zo zou zijn sterk staan bij de onderhandelingen over de Brexit uit de Europese Unie. Heel anders dan May in gedachten had, behaalde zij vorige week überhaupt geen meerderheid. Toch hoeft zij niet te vrezen voor haar positie en overweegt May zelf opstappen sowieso niet.

2 Rutte: Sorry dat ik beloften niet kon waarmaken

„Laat ik volstrekt helder zijn. Ik zeg sorry daarvoor, ik baal daar ongelooflijk van.” Onze premier Mark Rutte ging de vorige zomer diep door het stof omdat hij beloften uit de verkiezingscampagne van vier jaar eerder, niet was nagekomen. De Grieken zouden geen extra Europees geld meer krijgen, er zou niet gemorreld worden aan de hypotheekrenteaftrek en - vooral die natuurlijk – alle werkende Nederlanders zouden eenmalige getrakteerd worden op 1000 euro. De Grieken kregen poen, er werd gemorreld en het traktatiefeestje kwam er nooit. Voor de nieuwe verkiezingscampagne besloot Rutte spijt te betuigen, al vonden de meesten dat rijkelijk laat.

3 Van der Steur van het ministerie van Sorry

De Sorry-minister, kreeg hij na meerdere spijtbetuigingen als bijnaam. Ex-minister van Veiligheid en Justitie, dat was Ard van der Steur in werkelijkheid. Eerder zou hij als Tweede Kamerlid informatie hebben achtergehouden bij de zogeheten Teevendeal (2000-2001), een geheime schikking tussen het Openbaar Ministerie en drugscrimineel Cees H. Van der Steur schrapte een passage, want ‘die zou gedonder opleveren’. In 2015 moest hij zijn excuses al eens maken over de totstandkoming van een Telegraaffoto van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Van der Steurs ministerie wist dat de foto zou worden gemaakt, maar ontkende dit eerst. Veel ge-sorry dus, maar Van der Steur pakte om de Teevendeal in januari uiteindelijk zijn biezen.

4 Hartverscheurende Ryutaro Nonomura

Met van die boehoeeeehoeeeehooeeee-uithalen, tranen die over zijn wangen biggelden, terwijl hij maar met zijn vuisten op de tafel bleef slaan. Met deze legendarische huilbui betuigde de Japanse politicus Ryutaro Nonomura spijt over zijn declaratiegedrag. Hij moest zich verantwoorden om zijn prijzige saunabezoeken en dat eens in de drie dagen. Hij riep ook niet iets over het op het spel zetten van leven voor het landsbelang en ging, toen hij zijn natte ogen had gedept, over tot de orde van de dag. Dacht hij, want het werd einde loopbaan.

5 Obama, de Rutte van de VS

Een welgemeend sorry zal de huidige Amerikaanse president Donald Trump nauwelijks over z’n lippen kunnen krijgen. Het zal heel zachtjes klinken als ‘ssss… wie’, of zoals hij als eens deed, halfslachtig zijn: ‘Het spijt me als ik iets pijnlijks heb gezegd’. Zijn voorganger Barack Obama sprak 'sorry' echter meerdere malen uit. Niet voor zomaar een akkefietje, maar voor verkiezingsbeloften die hij niet kon nakomen. Alle Amerikanen zouden hun bestaande ziektekostenverzekering kunnen behouden als zijn bedachte Obamacare werkelijkheid werd. Ook de belofte dat Guantanamo Bay, de gevangenis op Cuba, de deuren zou sluiten, is in zijn twee presidentstermijnen nooit uitgevoerd.

6 Turnbull, het ‘slechte goede’ voorbeeld

Een bedelaar wat centen geven, dat zouden we toch een aardige vorm van vrijgevigheid kunnen noemen. Niet als het om de Australische premier Malcolm Turnbull ging. In 2016 gaf hij op straat een briefje van vijf Australische dollars aan een bedelaar en dat leverde hem alleen maar bakken vol kritiek op. Turnbull had al eens gezegd dat je dat niet moet doen, omdat bedelaars geld geven alleen maar drugsgebruik in de hand werkt. Ook zou hij zijn gift voor de camera hebben gespeeld en vonden mensen dat hij karig was. De premier zei sorry tegen zijn land. „Het was een menselijke reactie.” Turnbull ging over tot…