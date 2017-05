Vijf vragen over Boko Haram

De islamistische terreurbeweging Boko Haram heeft zaterdag 82 meisjes vrijgelaten die ruim drie jaar geleden werden ontvoerd uit een school in de stad Chibok in het noorden van Nigeria. Dat melden Nigeriaanse regeringsmedewerkers. Wie is Boko Haram en wat willen ze? Vijf vragen.

1 Wie is Boko Haram?

Bomaanslagen, ontvoeringen en grootschalige plunderingen van dorpen: het West-Afrikaanse Nigeria gaat al jarenlang gebukt onder een terreurgolf van Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad ( ‘toewijding aan de verspreiding van de leer van de profeet en de jihad’), ook wel bekend als Boko Haram. Letterlijk vertaald staat ‘Boko Haram’ voor ‘verboden boek’, ofwel ‘westerse educatie is zondig’. De groepering is een islamitische beweging die afkomstig is uit het noorden van Nigeria.

2 Hoe is de beweging ontstaan?

De oorsprong van Boko Haram ligt in verscheidene islamitische hervormingsbewegingen die decennia terug gaan. Imam Yusuf startte de beweging in 2002 met als doel om kinderen islamitisch onderwijs te geven. Hij had een strikte en fundamentalistische interpretatie van de Koran en streed tegen de ‘seculiere verwestering van Nigeria’. Belangrijk is om de beweging in de context van de huidige omstandigheden in Nigeria te begrijpen: het land is Afrika’s meest dichtbevolkte natie en een van de grootste olieproducenten, maar gaat tegelijkertijd gebukt onder grote corruptie; ontwikkeling van infrastructuur en andere voorzieningen blijven achter. Er is een groot contrast tussen het noorden, dat overwegend islamitisch is, en het christelijke zuiden.

3 Wat wil Boko Haram?

Inmiddels voert Boko Haram in het noordoosten van Nigeria en het grensgebied van Niger, Tsjaad en Kameroen strijd om een islamitische staat te stichten en de Nigeriaanse regering omver te werpen. Door het geweld zijn duizenden mensen om het leven gekomen en zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen.

4 Waar ken ik Boko Haram van?

Boko Haram verwierf wereldwijde bekendheid door de ontvoering van de 276 ‘Chibok-meisjes’ in 2014. Een twintigtal meisjes werd in oktober al vrijgelaten, ook na onderhandelingen met tussenkomst van Zwitserland en het Internationale Rode Kruis. Een handvol anderen wist te ontsnappen of werd bevrijd.