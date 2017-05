‘Verbod op hondenvlees bij omstreden Yulin festival’

Geroosterde honden (en katten) zijn zo’n delicatesse dat jaarlijks duizenden fans in het zuidoosten van China een bezoek brengen aan het Yulin Dog Meat Festival. Dierenrechtenorganisaties verzetten zich de laatste jaren fel tegen het omstreden festival. En ze lijken eindelijk gehoor te krijgen: handel in hondenvlees wordt tijdens de editie van dit jaar namelijk verboden.

Honden en katten levend gevild

Tijdens het festival worden duizenden honden opgepeuzeld, nadat de dieren levend worden gevild. In een verklaring van 17 mei lieten Humane Society International en Duo Duo Animal Welfare Project weten dat daar vanaf de editie van dit jaar een eind aan komt. Restaurants, straatverkopers en markthandelaren riskeren een fikse geldboete als ze dat toch doen, zo baseren zij ‘op basis van bronnen’.

Het verbod op de verkoop van hondenvlees gaat op 15 juni in, een kleine week voor het begin van het festival op 21 juni. Zij die zich niet aan het verbod houden, kunnen worden gearresteerd en een boete krijgen van 100.000 yuan (omgerekend zo’n 13.000 euro). Hoewel het verbod klinkt als goed nieuws, is er nog geen officiële bevestiging gekomen van het verbod vanuit de overheid van Yulin.

Omstreden festival

Het omstreden festival begon in 2010 en leidde mondiaal tot grote verbijstering. De manier waarop de duizenden honden tijdens het ‘feest’ aan hun eind komen, wordt als gruwelijk gezien. Veel van de gevilde viervoeters zijn gestolen huisdieren.

Mo Gong Ming, onlangs aangesteld als partijsecretaris in Yulin, zou de drijvende kracht zijn achter het verbod. Het is niet duidelijk of het verbod ook geldt voor kattenvlees, want ook katten worden tijdens het festival levend gevild.

Naar schatting worden in China jaarlijks 10 miljoen honden en 4 miljoen katten gedood voor menselijke consumptie. Toch ontstaat er steeds meer discussie in het land. In 2016 bleek uit een poll dat 52 procent van de Chinezen het liefst ziet dat handel in hondenvlees volledig verboden wordt.

In de loop der jaren zijn ook meerdere verhalen verschenen van mensen die proberen zoveel mogelijk honden van een gruwelijke dood te redden.