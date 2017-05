NASA wil in zomer 2018 op missie naar de zon

Missies naar de maan en naar Mars klinken bekend in de oren, maar NASA komt woensdag met een verklaring over een spectaculaire missie naar de zon.

Het gaat om de missie Sonar Probe Plus, die in de zomer van 2018 moet plaatsvinden. De missie moet dichter bij de zon komen (4 miljoen mijlen) en meer hitte en straling ervaren dan welk ruimtevaartuig in de geschiedenis dan ook.

Onderzoek

In een verklaring heeft NASA al laten weten dat de missie als doel heeft om de buitenste atmosfeer van de zon te onderzoeken. Daarnaast hoopt het agentschap door uitvoerige observaties decennia oude vragen over hoe sterren werken te kunnen beantwoorden.

„De gegevens zullen de voorspellingen verbeteren van de impact van ruimte-weersomstandigheden op het leven op aarde, en ook op dat van satellieten en astronauten die zich in de ruimte bevinden”, aldus NASA.