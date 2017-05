Macron geïnaugureerd als president Frankrijk

Emmanuel Macron is zondagmiddag op het Élysée in Parijs geïnaugureerd als de 25ste president van Frankrijk. De 39-jarige sociaal-liberaal is de jongste president sinds Napoleon Bonaparte.

Tijdens de ceremonie vond eerst de machtsoverdracht plaats tussen Macron en de socialist Francois Hollande, die van 2012 tot 2017 president van het land was. Vervolgens werd de officiële verkiezingsuitslag bekend gemaakt in het paleis: 66 procent voor Macron en 34 procent voor het Front National van Marine Le Pen.

In zijn inaugurele rede hield Macron even later een pleidooi voor eenheid, in het verdeelde Frankrijk. De 39-jarige leider staat voor een grote klus. Zijn belangrijkste opgaven zijn: het bestrijden van de hoge werkloosheid, terrorisme en het samenbrengen van het verdeelde land.