Lied Ariana Grande massaal gedownload als eerbetoon

Fans van popster Ariana Grande zijn op social media een actie gestart om het liedje ‘One Last Time’ in de top van de hitlijsten te krijgen. Aan de oproep is massaal gehoor gegeven: de single staat momenteel op nummer één in de Britse iTunes-hitlijst.

Lees ook: Groots applaus voor hulpdiensten Manchester

Het was een bijzonder moment tijdens het optreden van Ariana Grande in de Manchester Arena: samen met de zangeres zong het publiek ‘One Last Time’. Momenten later veranderde de avond echter in een nachtmerrie. Terwijl de fans het concertgebouw verlieten, ging er een bom af in de foyer. Zeker 22 mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond.

Nieuwe betekenis

One Last Time werd al in 2014 uitgebracht en maakte deel uit van het album My Everything. Het nummer met de songtekst, ‘I need to be the one who takes you home. One more time, I promise after that, I’ll let you go’, heeft na de terroristische aanslag voor veel fans een nieuwe betekenis gekregen. Naar verluidt was dit het laatste nummer van het optreden.

Terwijl beelden van het zingende publiek worden gedeeld, zijn de fans een online campagne gestart om Ariana Grande's nummer bovenaan de hitlijsten te krijgen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag. ’22 onschuldige levens, 22 weken’ is de boodschap. Met succes, want het lied schoot omhoog en heeft de eerste plek in de Britse iTunes-hitlijst inmiddels gehaald. In Nederland is het nummer ook bezig met een opmars, hij staat op het moment van schrijven op plek 19.

Britse radiostations hebben de oproep eveneens opgepakt en draaien het liedje regelmatig. Ook YouTube eert de slachtoffers van de aanslag. In plaats van een advertentie voor de video van One Last Time, is te lezen: „Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en familie van iedereen die zijn getroffen door de aanslag in Manchester."

Steunbetuigingen

Diverse artiesten, waaronder Harry Styles en Miley Cyrus, hebben tijdens hun optredens stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag. Gedurende het concert van Shawn Mendes werd One Last Time gedraaid. Ook sprak de zanger zijn fans toe: „Niemand op de wereld zou bang hoeven te zijn om te genieten van muziek, niemand zou bang hoeven te zijn om alles uit het leven te halen.” Fans van onder meer Mendes en Little Mix zongen bovendien gezamenlijk One Last Time.

Lees ook: Menigte zingt samen na minuut stilte in Manchester

Ariana Grande liet na het concert weten ‘gebroken’ te zijn en geen woorden te hebben voor de gebeurtenis. Ook haar manager heeft gereageerd, hij stelt dat de terroristen hun doel niet hebben bereikt: „Als je denkt dat je ons bang hebt gemaakt… als je denkt dat deze laffe actie invloed heeft op hoe we leven… sorry. Het enige wat je hebt gedaan is ervoor zorgen dat we elke dag waarderen”, aldus Scooter Braun. „Ben ik boos? Zeker! Maar hoe we zullen reageren? Met alles waarvan je dacht dat je het van ons had afgenomen... liefde, vreugde en leven!"