Homo zijn in Tsjetsjenië: een groot risico

Homofobie is aan de orde van de dag in Rusland. Maar in de Tsjetsjeense Republiek is de homohaat extreem. Homoseksualiteit wordt daar gezien als een misdaad die bestraft moet worden.

Veel meldingen

Sinds eind maart wordt er veel melding gemaakt van homofobie in Rusland en in het bijzonder Tsjetsjenië. Een lokale krant onthulde zelfs een zeer extreme maatregel tegen homoseksualiteit van de leider van het republiekje, Ramzan Kadyrov. Er zouden meerdere kampen zijn waar tientallen homoseksuelen vast worden gehouden. Homo’s worden er gemarteld en de kampen zouden als doel hebben om mensen met niet-traditionele seksuele voorkeuren op te ruimen.

Naast de afschuwelijke verhalen over kampen zouden nog eens meer dan honderd homo’s worden vastgehouden. Familieleden wordt gevraagd hen te vermoorden, zodat zij hun geweten schoon kunnen maken. Op deze manier zouden al twee homoseksuelen zijn vermoord door leden van hun eigen familie.

De Tsjetsjeense regering ontkent alles en beweert zelfs dat er helemaal geen homoseksuelen in de republiek zijn. Onafhankelijke journalisten en mensenrechtenactivisten kunnen door onderdrukking en bedreigingen hun werk niet meer doen. Organisaties in Tsjetsjenië die wel aan mensenrechten werken, ontkennen alles. „Iedereen die onze cultuur en tradities respecteert, zou zulke personen (homo’s, red), zonder hulp van de overheid, achtervolgen en ervoor zorgen dat zo’n persoon niet meer kan bestaan in onze maatschappij’’, aldus de klare taal van Kheda Saratova van ‘mensenrechtenorganisatie’ Kadyrov’s human rights tegenover een Russisch radiostation.

Volgens de in Rusland woonachtige seksuoloog Alexandra Paleeva is het onzin dat er in Tsjetsjenië geen homo’s zijn. „0,5 procent van alle mensen is homo, in alle landen ter wereld’’, stelt ze tegenover Metro. „In Tsjetsjenië zijn dus net zoveel homo’s als in ieder andere Europees land. Dat ze hun geaardheid verbergen of zich anders manifesteren, is een ander verhaal.’’

Wet tegen homoseksuele propaganda

In juni 2013 werd in Rusland een wet aangenomen tegen ‘homoseksuele propaganda’. Het verbiedt zogenaamde reclame voor niet-traditionele seksuele relaties onder minderjarigen en zorgt ervoor dat Russen een boete of gevangenisstraf kunnen krijgen voor promotie van homoseksualiteit. In april werden foto’s van de Russische president Vladimir Poetin, die in de make-up werd gezet, verboden. Volgens de autoriteiten waren de foto’s niet standaard seksueel georiënteerd.

Ondertussen vraag Amnesty International Rusland om maatregelen te nemen. „Wij verzoeken de Russische autoriteiten stappen te ondernemen om de veiligheid van ieder individu in Tsjetsjenië te waarborgen.’’ De mensenrechtenorganisatie hoopt op een onafhankelijk onderzoek naar homofobie in de republiek.