Zusje van koningin Máxima overleden

De jongste zus van koningin Máxima, is woensdagavond in Buenos Aires overleden. Dat melden bronnen in Argentinië.

Zelfdoding

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zou het vermoedelijk gaan om een zelfdoding. Althans dat meldt het ANP.

Ines Zorreguita met prinses Ariane

Argentijnse media hebben de laatste jaren herhaaldelijk gemeld dat Inés geestelijke gezondheidsproblemen had en aan anorexia leed, waarvoor ze werd behandeld.

Bruidsmeisje

Inés Zorreguieta was bruidsmeisje bij het huwelijk van Máxima met Willem-Alexander en peettante van hun jongste dochter prinses Ariane, die Inés als haar vierde doopnaam heeft.

Opspraak

In 2016 raakte Inés in opspraak na aanleiding van haar benoeming als ambtenaar. Er werd in Argentinië gesuggereerd dat het baantje haar werd toegespeeld door de Argentijnse president Mauricio Macri na inmenging van Máxima.

Inés zou niet geschikt zijn voor de functie. En ook haar riante salaris viel verkeerd bij de Argentijnen. De Rijksvoorlichtingsdienst liet toen in een officiële verklaring weten dat Máxima geen rol heeft gespeeld bij haar benoeming.

Máxima zou donderdagavond naar het Holland Festival in Amsterdam gaan. Het is nog onduidelijk of de koningin daar aanwezig zal zijn. Dat geldt ook voor de staatsbezoeken aan de Baltische Staten die maandag zouden beginnen.