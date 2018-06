Ziekenhuizen pakken samen prostaatkanker aan

Het Ministerie van Defensie ligt onder vuur vanwege het gebruik van chroom-6 op verschillende locaties van Defensie. Metro stelt vijf vragen over chroom-6.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een grondstof dat zich makkelijk hecht aan verschillende soorten metalen. Ook kan het verwerkt worden in onder meer hout, verf en plastic. Het stofje wordt vooral veel verwerkt in bouwmaterialen als ingrediënt voor extra stevigheid of als bescherming tegen roest. Zo kan je chroom-6 bijvoorbeeld vinden als deklaag van militaire voertuigen. Decennialang wordt chroom-6 al gebruikt in de verf- en staalindustrie, ook in de NAVO-depots van Defensie komt het stofje veel voor. De depots zijn gelegen in Nederland waar alleen Nederlanders werken. In de depots liggen Amerikaanse legermateriaal. Veel medewerkers zijn op deze manier dus blootgesteld aan chroom-6.