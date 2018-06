Zakkenrollers stelen tientallen telefoons op Pinkpop

In Amsterdam wordt er sinds jaar en dag al door de grachten gevaren om te vieren dat je mag houden van wie je wil en mag zijn wie je bent. In Utrecht is het op het water nog een tamelijk nieuw fenomeen. Op zaterdag vindt de tweede editie van de Utrechtse Canal Pride plaats.

Midzomergracht festival

De Canal Pride is onderdeel van het Midzomergracht festival, dat al sinds 1997 in Utrecht plaatsvindt. In de jaren '90 maakte Utrecht met het festival kennis met de mooie kanten van homoseksualiteit, aldus het festival. Inmiddels is het festival veel meer dan dat, de leus luidt: "All generations celebrate diversity together." Oftewel alle generaties vieren verscheidenheid samen.