Wijkverplegers soms met valse diploma's aan het werk

Met valse papieren aan de slag gaan in de wijkverpleging. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar toch gebeurt het vaak. Zorgbureau Allerzorg heeft daarover alarm geslagen tegenover Nieuwsuur.

Morfine

Ze claimen door middel van valse diploma's verpleegkundige of verzorgende te zijn en worden vervolgens ingezet als zzp'er in de wijkverpleging. Ze mogen in die functie gewoon medicatie uitdelen, waaronder zelfs morfine.

Allerzorg heeft inmiddels al voor de vierde keer aangifte hiertegen gedaan. ,,Maar tot op heden is er niets met de aangiften gedaan", zegt Marga Vrijmoeth, directeur palliatieve zorg van Allerzorg. ,,Deze mensen kunnen dus nog steeds voor andere zorgorganisaties aan het werk zijn."

Amy

De medewerkers geven vaak ook een andere naam op. Zo werd de moeder van Thomas Peters tijdens haar laatste weken verzorgd door Amy. ,,Maar zo bleek die vrouw in het echt helemaal niet te heten", vertelt Peters.

Aanvankelijk leek alles prima, maar op een gegeven moment belde zijn moeder, die aan longkanker leed, hem om te melden dat de medicatie op was. "Dat is heel raar, want daar was nu juist de zorg voor aanwezig. Toen heb ik de coördinator gebeld. Die kwam poolshoogte nemen en stond ineens oog in oog met een voor haar wildvreemde vrouw. Totaal bizar."

200 kilometer

Meerder zorgbureaus hebben aangegeven dit probleem ook te hebben en ook zorgverzekeraars als Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben meldingen gekregen. Soms zien ze inderdaad opvallende dingen. ,,Dat zorgverleners 200 kilometer van de woonplaats zorg zouden hebben verleend. Het is onwaarschijnlijk dat een verpleegkundige iedere dag die afstand reist."