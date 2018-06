Wij waren de eersten in Utopia 2

Metro’s Dave en Iris a.k.a. Utopia-fans van het eerste uur, gingen op expeditie op het woeste terrein van Utopia 2, vol met brandnetels, bromvliegen en een vijver met 100 vissen. Echte survivors, voor een uurtje.

Kunstjes op een van de omgevallen bomen (die binnenkort waarschijnlijk als brandhout worden gebruikt)

ALLES

We zien álles.

De hoofdregisseur spreekt de drie woorden uit in de donkere regiekamer, waar zo’n acht man in constante wisseldiensten het hele terrein 24/7 op 45 schermen in de gaten houdt. Hij knikt er in slow-motion bij met een serieuze blik in z’n ogen, waardoor Dave en ik elkaar aankijken en op dat moment synchroon besluiten ons plannetje om een plastic zak gevuld met een boek en whiskeyfles, beide formaat XS, ergens te begraven of achter te verstoppen als verrassing voor een van de nieuwen, te laten varen.

Alles.

1 en 2

Zo’n 50 voetstappen zijn we verwijderd van zowel Utopia 1, waar zich net de finale heeft afgespeeld, maar helaas, geen tipjes van de sluier (,,slechts elf mensen weten wie de winnaar is”), als Utopia 2, waar op het moment dat je dit leest, de eerste vijf bewoners hun eerste nacht erop hebben zitten. Maar voordat zij het terrein van een hectare, op een voormalige legerbasis, betraden op donderdagmiddag één uur, mochten wij -en wat andere pers- al een kijkje nemen. Vlak voor de poort nog een openingswoordje van de SBS-zendermanager die het succes van Utopia, want elke dag zo’n half miljoen trouwe kijkers, verklaart door hun formule: een soap met echte mensen. Iets dat ze overigens niet standaard tot hun beschikking hebben op hun nieuwe woonadres, zeep. Of een douche, of überhaupt schoon water.

,,Welkom in Utopia 2... Veel plezier!" Zendermanager René Oosterman

Welkom...

De plechtige woorden ‘Welkom in Utopia 2’ en de poort die openzwaait als ware een massiefgouden tempeldeur, zorgt instant voor kippenvel, dat ook meteen weer verdwijnt door de warme, benauwende lucht die bij de eerste stappen over de drempel keihard in your face ademt. Een eerste blik over het terrein en SBS blijkt een zender van het woord. Er is hier inderdaad niets. Bijna niets dan, want de nieuwe bewoners hebben een tiental oude planken, een vijver met 100 vissen, een oude waterput waar nu gele narcissen in groeien, 250 euro en een telefoon met 25 euro beltegoed.

,,Twaalf.” ,,Nee, meer.” ,,Dertien dan?” De nieuwe bewoners hebben straks in elk geval een tiental houten planken tot hun beschikking. / ANP

Nagelknipper

En een persoonlijke houten kist van 60 centimeter bij 60 centimeter die je mag vullen met wat jij denkt nodig te hebben. ,,Wat zou jij meenemen?” vraagt een van de programmamakers. Gek wat er dan als eerste door je hoofd schiet. Een nagelknipper, ,,die is zo lekker klein.” En droogshampoo en een bikini. ,,Misschien ook nog iets nuttigs voor de groep, zoals een waterfilter of iets duurzaams om te planten?” Oh ja, je zit hier natuurlijk niet alleen. Bieslookplantzaadjes dan, ,,altijd handig.”

Herinnering aan Utopia 1 / ANP

Lamp?

Ik aai over de glazen bol aan een koperkleurige paal, houd m’n hoofd er even voor en tik met m’n vingers de Utopia-begintune op het glas. ,,Ze hebben wel echt mooie lampen hier, hè Dave?” Hij maakt lachend een Instagramstory. ,,Dat is een camera, ze zien je dus nu van héél dichtbij.”

Is het een lamp? / ANP

Nergens?

Als je goed luistert, hoor je de auto’s voorbij zoeven iets verderop en in de vijver zwemmen de vissen nog onbezorgd rond. Zou er nou echt nérgens een plekje zijn waar je je even kunt verstoppen om in alle rust iets voor jezelf te doen? We proberen een paar bomen uit, die vlak voor de zwarte schermen die het gebied afbakenen staan en verstoppen ons erachter. Helaas, telkens zien we op maximaal vijf meter afstand weer zo’n koperen ‘lamp’ en ik hoor de drie woorden in echo galmen door m’n hoofd. Ze zien echt alles.

Gelukkig maar.

De finale van Utopia 1 is vrijdagavond om 19.30 uur. Maandag 4 juni gaat Utopia 2 direct van start op SBS 6. Ook op het vertrouwde tijdstip van 19.30 uur.