Welk type ben jij op WhatsApp?

Reageer je altijd binnen 5 seconden? Stuur je de hele dag door foto’s rond? Vergeet je altijd te antwoorden? Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde op WhatsApp. Welk type ben jij?

Freddy First

Jij zit 24/4 met je telefoon in je hand en als er een appje binnenkomt, móet je gelijk reageren. Of je nu een mailtje aan het typen bent, door Insta Stories swipet of op YouTube zit; zodra er een appje in je beeldscherm verschijnt kun je de drang niet onderdrukken om ‘m te lezen en te antwoorden. In een WhatsApp-groep ben jij dan ook altijd degene die als eerste reageert.

Bea Bemoeial

Over WhatsApp-groepen gesproken: jij bemoeit je werkelijk overal mee. Zegt een vriendin dat ze een kwartiertje later is, dan moet jij zo nodig weer helemaal weten wat de oorzaak is en zeggen dat de rest wél op tijd is.

Karel de Klager

In de WhatsApp-groep van de buurt ben jij het ergst. Is er ergens een gezellig barbecuefeestje aan de gang, dan ben jij degene die klaagt over de herrie. Of over de rook die de slaapkamer komt binnen gewaaid.

Evie Emoji

Soms lijkt het wel of jij het alfabet niet kent. Je stuurt namelijk alleen maar emoji’s. Op elke vraag die wordt gesteld weet jij wel een antwoord in de vorm van een duimpje, smiley, komkommer, zombie of wat dan ook.

Simon de Zwijger

Mijn hemel, wat ben jij irritant. Wel appjes lezen maar nooit antwoorden. Dan kun je nog beter WhatsApp van je telefoon verwijderen!

Silke de Slome

Silk is aan het typen, Silke is aan het typen, Silke is aan het typen, Silke is aan het typen. SILKE IS AL EEN KWARTIER AAN HET TYPEN. SCHIET! EENS! OP!

Monica Meme

Je lijkt een beetje op Evie Emoji, maar dan met mimes. Holy shit, nu weten we het wel dat je van plaatjes met ‘grappige’ teksten houdt.

Suzy Stoor me Niet

Jij haat WhatsApp-groepen. Zodra je wordt toegevoegd om te overleggen over een cadeautje voor mama of over een stedentrip met de meiden zeg je ‘ik vind alles goed’ en verlaat je de groep. Ok, bye.

Frits Foto

Leuk man, die foto’s van jou op de fiets naar je werk, van je gemorste koffie, van je nieuwe overhemd van de Bijenkorf, van je thuisbezorgde sushi en van je televisie waar je Netflix op hebt aangeslingerd. Boeiend.

Vic Vertraging

Als iedereen, maar dan ook echt iedereen, een viral foto of video heeft gehad, kom jij er altijd nog even achteraan door ‘m als allerlaatste door te sturen.