'We willen een normaal leven'

„We willen ze hier niet." Dat zijn de woorden van de locoburgemeester van Amstelveen, Herbert Raat. Hij spreekt over de ongedocumenteerde vluchtelingengroep We Are Here, die in de nacht van maandag op dinsdag een pand in de stad kraakte. Dat leidde - vanzelfsprekend - tot veel ophef.

Geen vaste verblijfplek

Maandag moest de groep uit het pand in Amsterdam, waar ze de afgelopen zes maanden hadden gezeten. Ze probeerden nog een pand te kraken, wat tot hevige media-aandacht leidde, maar niet tot een nieuwe vaste verblijfplek.

En daar ligt het probleem, want een vaste plek is wat de We Are Here groep wil. „We hebben een ruimte nodig om te werken aan onze procedures", vertelt Khalid Jone, die bij de vluchtelingengroep hoort, in rap Engels aan de telefoon. Momenteel zit hij nog in het vannacht gekraakte pand in Amstelveen, maar dat zal niet lang duren. „Het is niet onze bedoeling om negatief in het nieuws te komen, maar het is nodig." De groep verhuist namelijk van plek naar plek, van straat naar straat, en kan nergens terecht.

Solidariteitsmars van We Are Here in april / ANP

Denk aan ons

„Het werkt niet op deze manier. Dit kan en mag niet gebeuren", zegt Khalid. Hij heeft het zwaar. Het steeds verkassen van pand naar pand is niet fijn, maar op straat leven al helemaal niet. „Het is hartverscheurend. Denk aan onze situatie, denk aan ons. We doen dit niet voor de lol."

Vluchtelingenwerk Nederland begeleidde leden van de groep een lange tijd geleden, inmiddels zijn ze de groep uit het oog verloren. Martijn van der Linden weet wel hoe de vluchtelingen momenteel denken: „Ze zijn bezig met overleven. Hoe krijg ik eten, waar ga ik slapen."

Goede begeleiding

Hij is van mening dat er begeleiding nodig is. „Op het moment dat je goede begeleiding krijgt, kun je werken aan je toekomst. Hier of in het land van herkomst. Dan kun je kijken naar hoe je een manier kunt vinden om te leven." Of bijvoorbeeld op zoek gaan naar bewijs dat aantoont dat je wel recht van leven in Nederland hebt.

Zoals het nu gaat, vindt van der Linden onwenselijk. „Mensen op straat laten staan werkt contraproductief en verandert niets aan de situatie."

Te strenge regels

Ook het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen/Steunpunt Vluchtelingen (ASKV/SV) wil dat er iets aan de huidige situatie verandert, maar ze zijn van mening dat de regels in Nederland te streng zijn. Petra Schultz is medewerker van ASKV/SV en zegt: „De lat ligt bij een aantal regels veel te hoog. Dat is denk ik ook een deel van de reden dat een groep als We Are Here bestaat." Ze heeft het idee dat de overheid niet open staat voor verandering. „Terwijl Amsterdam wel in lijkt te zetten op opvang van een grote groep mensen en goede juridische begeleiding."

De Amsterdamse politiek pleit voor een 24-uursvoorziening voor vluchtelingen, in plaats van alleen 's avonds en 's nachts zoals nu het geval is. Toch is dat volgens Khalid ook niet de oplossing: „We willen gewoon een vaste plek. Een normaal leven."