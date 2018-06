Wát een band: nooit meer pompen of plakken!

Ondernemende fietsbandboys Neil en Kevin ontwikkelden een band die nooit lek gaat. Dus ‘spring maar achterop bij mij’, zelfs je uit de kluiten gewassen vriendin/date/buurman, want platte band-angst behoort tot het verleden!

Zes jaar

Een kijkje op hun werkplek en je hebt het gevoel midden in een tijdreis van zes jaar terecht te zijn gekomen. Prototype banden in alle kleuren van de regenboog -of in elk geval in blauw, roze, wit en zwart-, attributen en tools die elk op eigen wijze hebben bijgedragen tot de doorontwikkeling en fietsen met daarin het eindproduct: de luchtloze binnenband die het banden plakken en pompen zó 2017 maakt.

Glas? Kom maar op

Start-uphub

Zo’n drie dagen per week zijn Neil van den Haak (26) en Kevin Kesteloo (29) aan het werk in hun startup-hub in Amstelveen. Om hen heen mede-startuppers die onder meer klussen aan een hippe hangmat en een herinneringenmuur voor dementerende ouderen. Een inspirerende omgeving, beamen ze, ,,je wordt aangestoken door elkaar en krijgt nog meer zin om iets moois te maken, en de potjes tafeltennis tussen de bedrijven door zijn ook heel relaxed.”

HvA

Dat de beste uitvindingen niet over een nacht ijs gaan, daar zijn de twee van Supreme Dutch, hun bedrijfsnaam die ze bedachten ‘na een flinke brainstormsessie’, het levende bewijs van. De twee ontmoetten elkaar in 2012, toen ze beiden Engineering, Design & Innovation studeerden. Tijdens de minor Ondernemerschap Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam, keken ze elkaar eens goed in de ogen en zagen daarin dezelfde ondernemende blik en highfiveden ze daarna met dezelfde technische handen.

Check!

De twee compagnons hebben de afgelopen zes jaar hard gewerkt aan hun vondst. Er waren vele onderzoekende gesprekken met fietsmakers, -bedrijven en -producenten en talloze uiteenlopende tests. Zo werden schroeven in de banden gedraaid (check), vele testrits over kinkerstraatjes tot heuvellandschap gereden (dubbelcheck) en parcours vol glas, lachgaspatronen en andere dingen die je veel op straat tegenkomt, afgelegd (triple check). Een grote lach verschijnt op beider gezichten, want wát ze ook hebben geprobeerd en dit is inclusief een mes erin steken, de banden gaan gewoon niet lek! Ja, toen wisten ze wel dat ze goud in handen hadden. En hébben, want hun fietsbandavontuur gaat nu eigenlijk pas echt beginnen. Tot kort hiervoor hadden ze nog nooit een band verkocht, ,,nu hebben we de eerste 5000 net geleverd.” Dit succes is ook zeker te danken aan Schwalbe, het Duitse fietsbedrijf met de grootste afzetmarkt van Europa dat een samenwerking is aangegaan met Supreme Dutch. Een mooie match, of zoals Neil en Kevin het zelf zeggen: ,,Duitse degelijkheid met Hollandse innovatie, dat gaat nogal lekker samen.”

Witte bolletjes

Witte bolletjes!

Dat schoonheid en in casu vernuftigheid van binnen zit, blijkt wel uit het grote geheim waarom ze niet lek te krijgen zijn: de witte bolletjes in de binnenband die samen de airless tube vormen. Ze knikken naar een doorschijnend zakje vol bolletjes die heel even doen denken aan iets anders. Niet om te snuiven of slikken, zeggen ze dan ook met hun jongensachtige grijns, maar om de binnenbanden van te maken. ,,Voel maar eens.” Een kneep in de bol en je voelt zowel schuim als een flexibel materiaal, dat je gewoonweg niet kapot kunt krijgen, al zet je je tanden er in. Hoe je van die bolletjes nou een band maakt? Een complex verhaal vol jargon, afkortingen en speciale technieken volgt, maar er gaan er in elk geval zo’n tienduizend in, besluiten ze hun uitleg. ,,En we hebben er patent op.” Van datzelfde materiaal maakt Adidas trouwens hardloopschoenen, weten ze. ,,Zorgt voor demping en comfort, net als tijdens het fietsen met onze banden.”

Goed contact

Niet opgeven, volhouden en erin blijven geloven. En niet alles meteen aan de grote klok hangen. Zomaar een paar wijze lessen die ze de afgelopen zes jaar hebben geleerd. Tuurlijk was het weleens frustrerend dat de band niet meteen perfect was en het zo lang duurde voordat-ie echt verkocht kon worden, maar het euforische gevoel toen de band een feit was, is nog steeds onbeschrijflijk. Het contact met de HvA en de steun en adviezen vanuit de hogeschool, is iets waar ze goede herinneringen aan bewaren, ,,en we hebben er heel goed door kunnen onderhandelen met Schwalbe.”

Goud

Winnaars

Onlangs wonnen ze de Golden Award 2018 voor fietsinnovatie tijdens de Bike Motion beurs en lieten uitvindingen als een navigatie op je stuur (,,dat geeft op je stuur aan of je links of rechts moet”) en een bekabeling voor de voorvork, achter zich. ,,Die wonnen ook wel een award, hoor... Maar niet de Golden!” Behalve dat ze zichzelf intussen experts in fietsbanden mogen noemen, hebben de twee nog gewoon een baan. Kevin is freelance dakpannenlegger, Neil tekent in 3D voor een productontwikkelingsbedrijf. Maar met hun Supreme Dutch zijn ze samen op hun best, getuige het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee ze over hun gezamenlijk kindje vertellen. Niet slecht voor twee jonge jongens uit Roelofarendsveen en Anna Paulowna die elkaar in veel opzichten aanvullen. De een durft met de vuist op tafel te onderhandelen, de ander is rustig en weet alles in goede banen te leiden. Van minorgenoten naar partners en vrienden, inclusief bier op de vrijdagavond. Waarna ze regelmatig een fiets delen en snel even bij elkaar achterop springen, zo besluiten ze. Het schept tenslotte een hechte band, zo’n fietsband.

Zorgeloos fietsen

Ze weten intussen wel dat Reifen ‘fietsband’ is in het Duits, ,,maar verder gingen de onderhandelingen in het Engels!” Supreme Dutch en Schwalbe zijn een samenwerking aangegaan en het resultaat is het Airless System, een band zonder lucht. De band kost zo’n negen tientjes (inkoopprijs) en montage en verkoop gaat via de gecertificeerde fietsenwinkel. Zorgeloos fietsen luidt het credo en bij normaal gebruik kan er tot wel 10.000 kilometer worden gefietst, zonder pompen of plakken. Ideaal dus, zeker in ons Amsterdam.