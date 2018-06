Vrouw bestelt eten om bezorger spin te laten pakken

Hoewel we vorige week schreven dat je spinnen in huis niet dood moet maken, kunnen we natuurlijk wel begrijpen dat je de kriebelbeestjes liever niet binnen hebt. Een jonge vrouw in het Engelse kustplaatsje Bournemouth heeft een spinnenfobie waar je u tegen zegt en zij was zo bang voor een spin in haar huis, dat ze eten bestelde om de bezorger te vragen of hij het beestje wilde weghalen.

Op Twitter schrijft de 22-jarige Demi over haar avontuur: „Mijn angst voor spinnen heeft vandaag een heel nieuw niveau bereikt, waardoor ik eten bestelde in de hoop dat de bezorger de spin zou weghalen. Joe van Deliveroo je bent een echte levensredder." Voordat ze haar bestelling deed, vroeg ze de medewerkers van bezorgdienst Deliveroo al of ze de bezorger voor dit soort klusjes kon inzetten. De keten antwoordde dat ze deze speciale verzoeken kan indienen via de 'opmerkingen'-sectie.

Ze waarschuwden haar wel dat de bezorger zelf misschien ook bang is voor spinnen. Dat was ook het geval, want op de foto die Demi toevoegde is te zien dat bezorger Joe een helpende hand biedt met zijn helm nog op. De enge spin kan hem niets maken.

Angst

De criminologie-studente vertelde aan Buzzfeed dat ze rond tien uur 's ochtends wakker werd in een leeg huis. Haar huisgenoten waren allemaal al gevlogen, toen Demi ineens een spin vlakbij de deur zag zitten. Ze was bang dat hij op haar zou vallen en durfde daardoor de deur niet meer uit. Ze stuurde een berichtje naar vrienden en familie voor advies.

Uiteindelijk kwam één van haar vriendinnen met het geniale idee eten te bestellen en de bezorger om hulp te vragen. Omdat Demi niet zeker wist of dit wel mogelijk was, stuurde ze de klantenservice van Deliveroo een berichtje via Twitter. Vervolgens bestelde ze eten bij de KFC (per ongeluk twee maaltijden) en schreef in het opmerkingen-hokje dat ze contact had gehad met de klantenservice en dat ze graag wil dat de bezorger een spin voor haar weghaalt.

Held van de dag

Zo'n twintig minuten later ging de deurbel en rende de studente met een rol wc-papier zo snel mogelijk langs de spin. Ze vroeg de bezorger direct of hij haar opmerking had gezien. Hij zei dat hij het inderdaad had gezien, maar zelf ook bang is voor spinnen. Dat was een beetje jammer, maar na wat smeken haalde Joe de spin toch voor haar weg. In die poging het diertje te vangen, viel hij op de grond en begon rond te rennen. De bezorger vertelde Demi toen snel de andere kant op te kijken en uiteindelijk had hij de spin te pakken.

De studente heeft de bezorger ongeveer vijftig keer bedankt en geeft toe dat ze hem eigenlijk gewoon heel graag wilde knuffelen. Haar held. Deliveroo, de werkgever van de jongen, is het met Demi eens en heeft gezegd hem te zullen belonen.