Vriendinnen bezingen clichés bij zakken eindexamen

Deze week krijgt iedereen die eindexamen heeft gedaan de uitslag. Sarah van Heuven en Lisa Schenk (beiden 19) uit Culemborg zakten vorig jaar voor hun examen VWO. Als duo Lies & Saar schreven er een liedje over, Altijd blijven lachen. Metro belde even met het duo.

‘Als bakstenen’ gezakt voor het eindexamen, hoe kon het gebeuren?

Lisa: We hadden geen goede voorbereiding. Ik zag het persoonlijk wel aankomen, maar zei uit een soort van zelfbescherming steeds na elk examen dat het wel goed gegaan was. Het mocht niet baten.

Sarah: Ik ben gedurende het jaar teveel met andere dingen bezig geweest. Ik zag de bui ook al hangen.

Gezakt en dan?

Sarah: Heel erg balen. Iedereen viert feest om het vieren en deelt op Facebook dat ze geslaagd zijn, en jij kan dat niet doen.

Lisa: Ik had ook een enorme hekel gekregen aan al die vlaggen buiten.

Toen kwam er een liedje, meteen na de uitslag geschreven?

Sarah: Nee. Dat gebeurde eigenlijk pas toen er op school een cultuurfestival werd georganiseerd. We kenden elkaar wel en wisten dat we allebei iets met muziek deden dus gingen samen iets maken. We wilden echt een diepgravend poëtisch Engels lied maken, maar hadden geen inspiratie. Toen dachten we: het zakken is een goed onderwerp.

Lisa: Vooral al die clichés die je dan naar je hoofd krijgt, zoals ‘volgend jaar beter’ en ‘het is niet het einde’, waren we echt spuugzat dus dat konden we mooi gebruiken. We drijven in het liedje ook de spot met onszelf.

Wat is de boodschap?

Lisa: Eigenlijk willen we de mensen die gezakt zijn zeggen dat het na het nieuws misschien vreselijk lijkt, maar dat het echt zo erg niet is. Je krijgt er ook weer dingen voor terug. Zoals wij bijvoorbeeld de vriendschap met elkaar!

Sarah: En dat je best even flink mag balen, maar dat je er niet teveel in moet blijven hangen.

Heeft zakken nog meer voordelen?

Sarah: Ja, je hebt bijvoorbeeld een jaartje extra om te bedenken wat je nou echt wilt na school. Oh, en je hoef je profielwerkstuk niet opnieuw te maken.

Dit jaar wel geslaagd neem ik aan?

Sarah: Nou.. het gaat erom spannen.

Lisa: Ja echt, bij mij ook.

Hoe kan dat nou?

Sarah: Ja, we zijn gewoon geen sterren in leren. Duits heb ik al even nagekeken en dat heb ik bijvoorbeeld al niet goed gedaan.

Lisa: Het zou wel echt het wordt case scenario zijn, maar we hebben we echt ons best gedaan hoor.

Het liedje Altijd Blijven Lachen is te downloaden via iTunes, Spotify, Deezer, GooglePlay