Vogels in de penarie na olielek Rotterdam

Honderden vogels zijn in de problemen geraakt na het olielek in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, dat zegt een woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Nederland. Het zou gaan om minstens achthonderd dieren.

Niet alle dieren overleven

Meer dan tien dierenambulances hebben zich verzameld om de met olie besmeurde dieren te redden. Een klein deel is meegenomen om schoongemaakt te worden. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk dieren te redden voor het donker wordt, maar de verwachting is dat meerdere dieren het niet zullen overleven.

Het opruimen van de olie zal nog enkele dagen tot weken duren, dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „Het opruimen is lastig en tijdrovend en door het grote verspreidingsgebied een grote klus voor hulpdiensten en het reinigingsbedrijf."

Niet het water ingaan

Het reinigingsbedrijf heeft de hele nacht doorgewerkt om de olie op te ruimen en is nog altijd bezig. Het verspreidingsgebied is inmiddels van Hoek van Holland tot aan de Spijkenisserbrug. „Op de Noordzeestranden zijn geen olieresten aangetroffen en we verwachten niet dat dat nog gaat gebeuren. Maar op een aantal strandjes langs de Maas zijn wel olieresten aangetroffen. Wij roepen mensen op die te mijden en zeker niet in het water te gaan", aldus de woordvoerder

Zaterdagmiddag botste een bulktanker tegen de steiger en door het gat in de romp stroomde zo'n 1000 kubieke meter stookolie de zee in. De oorzaak van de botsing is vooralsnog onbekend, er zijn geen gewonden gevallen.