Via plastic Brooklyn Bridge naar plasticvrije wereld

De inwoners van New York en toeristen die de Big Apple bezoeken kunnen vrijdag dubbel genieten van de Brooklyn Brigde. Naast de 1815 meter lange brug over de East River staat vlakbij Times Square een tweede versie van een van de bekendste bouwwerken ter wereld. De replica is 5 meter lang en bijna 4 meter hoog; gemaakt van plastic waterflesjes.

De miniversie van de brug is onderdeel van het Plastic Bridge Project van de Nederlandse Dopper Foundation en National Geographic die vandaag, op World Oceans Day, aandacht willen vragen voor de vervuiling van oceanen door plastic. Dopper werd in de 2010 opgericht om het gebruik van wegwerpwaterflesjes terug te dringen door een fles op de markt te brengen door die steeds weer te vullen met kraanwater.

Merijn Everaarts, de oprichter van Dopper, in New York.

Inmiddels heeft Dopper zo’n 7 miljoen flessen verkocht. „Tijdens de eerste vijf jaar merkte ik nog niet dat we een verschil maakten in de wereld, maar de laatste paar jaren is men zich er steeds beter van bewust dat we onze oceanen vergiftigen met plastic”, laat oprichter Merijn Everaarts vanuit New York weten. „Mensen kwamen wereldwijd met steeds meer initiatieven om de vervuiling tegen te gaan. Dat is natuurlijk mooi, maar mijn grootste frustratie was dat overheden het links lieten liggen. Maar inmiddels is er zo veel aandacht voor dat ook overheden actie ondernemen. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk het verbod op rietjes, zijn in Frankrijk de plastic bekertjes in de ban gedaan en heeft het Europees Parlement maatregelen aangekondigd de strijd tegen plastic flink op te voeren. Daarom ben ik er inmiddels van overtuigd dat we over vijf á tien jaar in een plasticvrije consumptiewereld leven. Dat had ik anderhalf jaar geleden niet durven denken.”

Grootmachten

Toch zal het nog een hele klus worden om bijvoorbeeld grootmachten als Coca-Cola niet langer plastic flessen uit hun fabrieken te laten rollen. Everaarts wil met Dopper een bijdrage leveren in de bewustwording bij de consument, die zelf het heft in handen moet nemen.

„Sommige mensen hebben het soms niet eens door dat ze plastic gebruiken. Denk alleen al maar aan het rietje bij Starbucks. Met de bouw van de plastic Brooklyn Bridge willen we een brug slaan van een slechte gewoonte naar een goede gewoonte. We willen laten zien welke stappen je kunt nemen om dat te bereiken. De plastic waterflesjes hebben we samen met inwoners van New York in grote flatgebouwen en kantoren verzameld, want een brug bouwen doe je niet alleen. Zo moeten steeds meer mensen zich realiseren dat we onze zeeën aan het vergiftigen zijn, terwijl we daar toch echt ons eten en zuurstof vandaan halen. Dan kan Coca-Cola wel zeggen dat ze hun flessen voor 25 procent van een ander en beter soort plastic maken, maar het is nog steeds plastic dat in de oceaan terecht kan komen. Daarom is het zo belangrijk dat de consument zelf zijn gedrag aanpast en niet langer plastic wegwerpflesjes koopt.”

Bijzonder

Die boodschap komt ook terug in een toneelstuk en een voorleesboek, die het Plastic Bridge Project compleet maken. Everaarts begon twee jaar geleden met het bedenken van de actie en kan bijna niet geloven dat het nu zover is. „Dit is zo bijzonder. Ik kreeg kippenvel toen ik alleen al de proefopstelling van de brug zag. Het maakt heel veel los, dat merk ik nu al. Dus volgend jaar komen we weer met een vergelijkbaar project. Ik weet alleen nog niet precies wat en waar het zal zijn. Eerst maar genieten van onze Brooklyn Bridge.”