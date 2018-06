Twee mannen opgepakt om voorbereiden van terrorisme

De bakken op de stations worden iedere werkdag in alle vroegte gevuld met de leukste krant van Nederland. Hier gaat een gigantische logistieke operatie achter schuil die uniek is in Nederland. Elk station krijgt een bepaalde hoeveel kranten. Maar hoe bepaal je eigenlijk op welk station hoeveel Metro’s komen? Dat is soms best lastig in te schatten. Op sommige stations gaat het wel heel erg hard. Dan is het nog maar half acht en dan zijn de bakken leeg. Niet leuk.

Omdat miljoenen paar ogen meer zien dan wij, vraagt Metro om jouw hulp. Samen zorgen we ervoor iedereen een dé krant voor onderweg kan meepakken. Baal jij ervan dat er op jouw station ’s ochtends geen Metro beschikbaar is? Laat het ons weten! Hoe? Door een appje te sturen met de foto van de groene bak en de naam van het station naar 06-83521671.

Met jouw hulp gaan we de krant nog beter verdelen over de stations. Zo zal niemand meer ongewenst zonder Metro zitten in de ochtendspits.