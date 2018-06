Twee leerlingen gezakt door verkeerde lesstof

Politiebond ACP maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid op diverse schietbanen. Zo heeft de bond gehoord dat op de schietbaan van de politie in het Limburgse Sevenum onlangs een kogel is afgeketst en tegen de gehoorbescherming van een agent aan is gekomen. In Den Bosch en Kerkrade zijn bovendien schietbanen afgekeurd wegens problemen, meldt de ACP. Volgens de bond heeft de politieleiding die problemen nauwelijks toegelicht.

'Mogelijk afgeketst'

De korpsleiding van de politie bevestigt dat in Sevenum eind mei onderzoek is gedaan nadat een projectiel ,,mogelijk was afgeketst''. De schietbaan werd tijdelijk gesloten, maar is inmiddels weer open. Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie waren er onderhoudsproblemen en zijn enkele technische aanpassingen gedaan.