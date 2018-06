Turkije kritisch op Aboutaleb: Smerige tragedie

Hoewel de barbecue inmiddels in veel gemeenten verboden is, vindt Ahmed Aboutaleb het geen probleem dat Pediga een stuk spek op het rooster wilde leggen voor de moskee tijdens de Ramadan. Dit komt de van origine Marokkaanse burgemeester van Rotterdam op veel kritiek te staan in het buitenland.

Smerige tragedie

,,Andere gemeenten in Nederland hebben de plannen van Pegida verboden, maar de Marokkaanse Aboutaleb vindt dat het niet tegen de wet is. Wat een smerige tragedie", zo schrijft bijvoorbeeld Omer Celik, de Turkse minister van Europese zaken, op Twitter.

Celik vraagt zich onder andere sinds wanneer het 'normaal' is, dat met het (moslim)geloof zo respectloos mag behandelen. ,,Zoiets richting een moskee, kerk of synagoge is niets anders dan een hate crime."

Volgens Celik zullen verschillende islamitische organisaties als tegenactie bloemen neerleggen. ,,Ze zullen een muur van liefde bouwen tegen de stank van haat. Dat is een echte les over menselijkheid."

Tegenhouden

In Rotterdam wordt er donderdagavond dus wel spek bereid voor de Laleli-moskee. In Den Haag, Utrecht, Gouda en Arnhem is de actie tegengehouden.