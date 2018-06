Tips voor vaderdagcadeaus! 9 slechte en 1 hele goede

De derde zondag van juni geeft sommigen behoorlijk wat Vaderdag-stress. Komende zondag de 17e is het weer zover…

Wat moet je nu weer voor die lieve vader of vent kopen, terwijl ‘hij alles al heeft’ en ‘een cadeau toch helemaal niet nodig is’? Tim, Armand en Victor zijn de vaders van Beer in a Box, de speciaalbier startup en zij schieten graag te hulp met wat volgens de drie de allerslechtste cadeau-ideeën zijn. Maar oplossingsgericht als de mannen zijn, is nummer 10 hét idee voor Vaderdag 2018. Klaar voor?

1 Sokken

Van die witte sportdingen, die vader hoog opgetrokken draagt, het liefst in zijn sandalen. Geen gezicht natuurlijk, maar die man voelt zich er blijkbaar altijd lekker bij.

2 Zelfgekleide asbak

Kleien doen we eigenlijk te weinig. Maar belangrijker: er is bijna niemand meer die rookt. Tja, wat heb je dan aan een zelfgekleide asbak?

3 Koffiemok met ‘hartje papa’

Wie, echt wié heeft ooit uit zo’n mok koffie gedronken? Nee, die belandt steevast achter de kast. Naast die andere drie.

4 Foeilelijke stropdas

Je weet wel, die met van die strepen zo schuin over dwars. En dat terwijl ‘ie veters strikken al een uitdaging vindt. Enne, de laatste keer dat hij op een feest was waarbij hij een stropdas droeg, was zijn trouwdag.

5 Tekening

Superschattig (zeggen papa’s dan met een stalen blik) als ze het kunstwerk overhandigd krijgen. Stukje basisschoolvlijt waar een man wat mee kan.

Vader wordt getrakteerd op tip 10.

6 Kadobon voor het tuincentrum

Omdat je vader best weet dat die tegoedbon eigenlijk voor moeders is. Pap zal uiteindelijk de tuin wel harken, maar wat voor planten of bloemen erin komen te staan… daar gaat toch echt moeders over.

7 Spotify-account

‘Een wat?’, zal vaderlief zeggen (niet elke natuurlijk, we generaliseren slechts). Maar ja, toen de platenwinkel dicht was moest je wat. Helaas, hij blijft toch altijd verknocht aan de grote draaiende zwarte vinyl-schijven.

8 Ruggenkrabber

Hartstikke handig, want dan hoeft hij niet meer met z’n rug tegen de trapleuning aan te schuren. Maar mensen, een ruggenkrabber voor Vaderdag…? Dat geschurk tegen die trapleuning is best aandoenlijk, dus dat houden we maar zo.

9 Steeksleutel nummer 8

Topcadeau! Als je nummer 7 had gegeven, want dat was degene die hij namelijk al een tijdje kwijt is.

In deze box tref je deze week ook sokken aan.

10 Sokken en… bier!

Tim, van Beer in a Box: „Het vaderdagpakket van Beer in a Box is een toptip. Waarom? Omdat je pa dan tóch sokken krijgt, plus een leuke Vaderdagverwijzing. En wat denk je? Hij krijgt er zes verschillende onbekende, bekende en award winning speciaalbieren bij. Met smaaknotities, een persoonlijke online boodschap, kekke bierviltjes en een recept.”

Metro: „Wat kost me dat?”

Tim: „Metrolezers gaan naar Beerinabox.nl/metro en betalen 25 euro in plaats van 31 euro.”

Metro: „Fijn Tim, maar dit lijkt ons wel een ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend-tip’.”

Tim: „Klopt! Wij van Beer in a Box lusten er ook graag eendje.”