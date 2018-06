Superdieven vliegen 12.000 kilometer voor inbraak NL

Een nieuwe generatie superdieven is meerdere keren gesignaleerd in Nederland, zo meldt het AD. De Chileense bende heeft al op meerdere plekken in het land toegeslagen en zo'n 12.000 kilometer afgelegd om hier in te kunnen breken. Ze zijn al in onder andere Noord-Holland en Brabant gespot.

Raak in Brabant

In Brabant was het in februari raak. Drie verschillende woningen deden ze aan, bij het derde doelwit liep de inbraakgolf spaak. Een buurvrouw werd wakker en belde de politie. Met plankgas reed de bende weg, maar vloog halverwege uit de bocht en werd opgepakt.

Volgens kenners wordt deze nieuwe generatie steeds gewelddadiger: „Ze hebben geen normen en waarden meer." De Chileense journalist en schrijver Eduardo Labarca zegt dat dit de kleinzonen van de oudere generatie Lanzas Chilenos is. „Vroeger was het gebruik van drank, drugs of wapens ten strengste verboden, dan lag je er meteen uit." Dat is nu veranderd.

Rijker

Volgens Labarca gaat de jonge generatie Lanzas Chilenos op pad naar Europa, omdat de mensen er rijker zijn dan in Chili. „Er valt meer te halen. En als je gepakt wordt, zit je tenminste in een goede gevangenis."

De criminelen blijven zelden meer dan één week op een plek en daar schuilt volgens recherchechef Jordi Ollé in de krant El País ook het gevaar: ze zijn mobiel. Vooral Spanje heeft last van de bende, maar in Nederland werden afgelopen jaar ook al dertien Lanzas gearresteerd.