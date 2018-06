Sluiting gevangenissen door dalende criminaliteit

Een agent kon bij de explosie in een flat in Utrecht gisteren niet meer via het trappenhuis en daarom moest hij springen. Daarbij brak hij beide benen en kon hij niet meer bewegen. Gelukkig werd de man te hulp geschoten door een aantal buurtbewoners. Een van hen is de 32-jarige Omar: „Ik dacht: die agent moet gewoon geholpen worden. Klaar."

Eerst hielp Omar om families met baby's uit het brandende gebouw. Daarna wilde hij ook de naar boven gerende agent naar buiten begeleiden. „Maar dat kon niet, want er was veel rook en vuur. Het was heel gevaarlijk om naar boven te gaan. Toen hoorde ik die agent 'help, help' roepen", zegt Omar tegen RTV Utrecht.

Luifel