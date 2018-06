Schrikbarende stijgingen nepwapens in Nederland

Voor het eerst sinds tijden is er weer een stijging in het aantal voorvallen met namaakvuurwapens te constateren. Van januari tot mei van dit jaar vonden er 350 incidenten plaats met een imitatiewapen plaats, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie.

Extreme toename

De politie maakt zich grote zorgen om de toename in incidenten, meldt het AD. In sommige regio’s zou er zelfs sprake zijn van een ‘extreme toename’, waar de regio Rotterdam volgens politiewoordvoerster Wendy Gehrmann een voorbeeld van is.

Terwijl het aantal ingenomen namaakwapens tussen 2014 en 2016 terugliep van 200 naar 150, steeg het aantal in 2017 weer met 60 tot 237 procent. Ook in Amsterdam, Noord-Nederland en Limburg zijn dit soort ‘schrikbarende’ stijgingen te signaleren.

Zomervakantie

Daarom zet de politie voor de nieuwe campagne vloggers en sociale media in en gaan agenten langs bij scholen in het basis- en middelbaar onderwijs om uitleg te geven. De politie wil duidelijk maken dat nepwapens moeilijk van echte te onderscheiden zijn. Agenten nemen in dergelijke gevallen geen enkel risico, waardoor bijvoorbeeld kinderen onder schot kunnen worden genomen.

Het tijdstip van de campagne is bewust gekozen. Volgens de politie is na de zomervakantie doorgaans een piek te zien in het aantal meldingen van nepwapens. Jongeren nemen de replica's bijvoorbeeld mee na een vakantie in het buitenland of bestellen ze via internet.

Split second

Regelmatig zouden agenten op straat geconfronteerd worden met jongeren die nepwapens bij zich hebben, terwijl de replica’s nauwelijks van echte zijn te onderscheiden. Dit is behoorlijk lastig wanneer een agent in een split second moet beslissen of hij moet ingrijpen of niet.

Onlangs werden bij een incident met een nepwapen in Eindhoven nog een onderhandelaar en een arrestatieteam opgeroepen.