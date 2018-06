Rotterdam mag vervuilende benzineauto weren

De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente Rotterdam de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven. Het is de gemeente nu ook toegestaan benzineauto’s van voor 1992 uit het centrum van de stad te weren.

Luchtkwaliteit

De milieuzone werd door de Rotterdammers in 2015 ingevoerd en was geldig voor een groot aantal straten in het centrum en het noorden van de stad. Binnen die zone mogen geen dieselauto's van vóór 2001 rijden. Ook benzineauto's van vóór juli 1992 mogen niet in dit gebied komen. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Het onderwerp is al lange tijd onderwerp van juridisch gesteggel.

De zone was tegen de zin van verschillende partijen, die al eens naar de rechtbank in Rotterdam stapten en (gedeeltelijk) gelijk kregen. De rechtbank oordeelde dat de gevolgen voor de kleine groep bezitters van benzineauto's niet in verhouding stonden met het doel dat de gemeente wil bereiken: schonere lucht. Maar de gemeente was het daar niet mee eens, en ging tegen de uitspraak in beroep bij de RvS.

Belanghebbenden

Ook een aantal belanghebbenden ging in beroep omdat zij de uitspraak juist niet ver genoeg vonden gaan. De RvS oordeelt nu juist anders dan de rechter: „De nadelige gevolgen van de milieuzone zijn niet onevenredig in verhouding met de daarmee te dienen doelen.”

Rotterdam moet nu laten weten vanaf welke datum de milieuzone daadwerkelijk wordt ingevoerd en gehandhaafd.