Robot helpt kinderen met poepen en plassen

Hij is wit, van plastic en heeft een grote Ipad op zijn buik. Robot Pepper is vanaf deze week fulltime te vinden op de PIPO-afdeling van het Máxima Medisch Centrum (MMC).

Trouwe collega

Hij leest boeken met je, doet quizjes, vertelt over hoe je het beste naar de wc moet gaan en hoe plas eigenlijk gemaakt wordt. Pepper helpt kinderen inzicht krijgen in hun poep- en plasproblemen, waar de PIPO-afdeling voor is. Dat is normaal gesproken de taak van een verpleegkundige, maar die hebben er vanaf nu een trouwe collega bij.

„We hopen dat de kinderen met Pepper beter informatie onthouden en sneller doorhebben wat zij kunnen doen om hun problemen op te lossen", zegt Nicole Toebast van het MMC. Pepper is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar en is ook ingesteld op het niveau van deze kinderen. „Kinderen van nu zijn gewend om om te gaan met elektronische apparaten, daarom denken we dat deze zorgrobot goed zal aansluiten bij hun belevingswereld."

Werkzaamheden uitbreiden

En als inderdaad blijkt dat dat het geval is, worden de werkzaamheden van Pepper uitgebreid. Want wie wil nu niet een collega die nooit te laat komt en altijd doet wat er moet gebeuren? „Voor nu is Pepper vooral een aanvulling op ons werk, een vast onderdeel van de zorg op de PIPO-poli. Mocht de proef werken en kinderen inderdaad positief reageren op de interactieve leeromgeving van Pepper, dan willen we Pepper voor meer dingen inzetten", zegt Toebast.

De robot zou namelijk ook goed van pas komen op de kinderdagbehandeling en misschien zelfs ook voor de ouderenzorg. „Stel je voor dat Pepper een demente oudere structuur kan bieden of kan afleiden, dat is toch geweldig?" In een verre toekomst zou de robot misschien zelfs taken uit handen kunnen nemen, waardoor de regeldruk in de zorg af zou kunnen nemen. „Dan hebben we het over een verre toekomst, want zover is het nog lang niet", aldus Toebast. „Maar de techniek ontwikkelt zich snel."

Overigens was Pepper eerder ook al in ziekenhuizen te vinden, eerst groette hij namelijk patiënten.