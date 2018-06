PVV boos over vaccins: Dan gaan ze niet naar Mekka

Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak. Een bezorger in Noord-Holland dacht dat klaarblijkelijk ook, toen Gert-Jan Vos niet thuis was om zijn nieuwe trui te ontvangen. Hij legde het pakket in de kliko en schreef op een briefje 'Pakket in blauwe bak'.

Vuilnis wegzetten

Het liep echter heel anders dan de bezorger had gedacht, want de klikobak werd gewoon geleegd voordat Vos thuiskwam van vakantie. ,,In de wijk hebben we de afspraak dat we elkaars vuilnis wegzetten als er iemand op vakantie is", legt Vos uit aan De Telegraaf. ,,De buren wisten natuurlijk niet dat ze een pakketje weggooiden."