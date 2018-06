'Pure vreugde' na zes tienen op eindlijst

Waar sommigen afgelopen woensdag in spanning zaten of ze het wel of niet gehaald hadden, had Lotte Kremer een relaxte ochtend. Ze stond er gemiddeld goed voor en voor zakken moest er wel heel wat gebeuren. Maar dat het zo goed uit zou pakken, was een grote verrassing!

Pure vreugde

„Ik had er niet op gerekend dat alles zo positief uit zou vallen", vertelt Laura. De 18-jarige Nijmeegse werd woensdagmorgen onverwacht vroeg gebeld door haar mentor. Die wilde haar namelijk zo snel mogelijk het goede nieuws melden. „Ik was super enthousiast en verrast toen ik het hoorde, echt pure vreugde!"

De cijfers vielen namelijk veel positiever uit dan ze had gedacht en deze eindlijst zag ze dan ook totaal niet aankomen. Lotte is namelijk geslaagd met maar liefst zes tienen op haar eindlijst. Het laagste cijfer op haar cijferlijst is een acht, voor Engels en Nederlands. Verder heeft ze een negen voor natuurkunde en maatschappijleer. Voor Latijn, economie, biologie, scheikunde en wiskunde B & D staat ze een tien. Daarmee slaagt ze summa cum laude.

Hard gewerkt

Het is niet alsof Lotte haar best er niet voor hoefde te doen: „Dit komt echt alleen maar omdat ik er hard voor werk en hoge doelen voor mezelf stel om dit soort cijfers te halen." Dat het gymnasium te makkelijk voor haar was, zou ze niet willen zeggen. „Ik vond het leuk om te leren voor goede cijfers en deze eindlijst voelt dan ook meer als een beloning voor de moeite die ik erin heb gestoken."

Het is niet zo dat Lotte alleen maar bezig was met leren voor haar toetsen. Ze heeft ook nog meegedaan aan twee Olympiades, wedstrijden die bedoeld zijn om scholieren uit te dagen en te stimuleren op gebied van science en technologie. „Heel tof! Ik heb twee keer een landelijke wedstrijd gewonnen en ben naar Zuid-Korea en Denemarken geweest voor een internationale ronde!

Andere vakken proberen

Wie denkt dat Lotte gelijk doorgaat naar de Universiteit om daar weer aan het werk te gaan, heeft het goed mis. „Ik ga een tussenjaar doen. Ik wil naar Florence om daar allemaal andere vakken uit te proberen." Ze wil onder meer Italiaans koken, filosofie, kunstgeschiedenis en fotografie gaan volgen. „Ik vind het leuk om me eerst breed te oriënteren, voordat ik weer verder ga met studeren."

Wereld verkennen

Ze heeft al wel plannen om technische wiskunde te gaan studeren, maar gaat eerst nog naar Nepal. „Daar wil ik vrijwilligerswerk doen. Ik wil de wereld verkennen en iets bijdragen."