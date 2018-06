PostNL betreurt postzegel met verwijzing naar MH17

PostNL heeft laten weten het zeer te betreuren dat er een postzegel in omloop is met daarop een afbeelding die een verband lijkt te leggen tussen het WK voetbal in Rusland en de vliegramp met vlucht MH17.

Op de postzegels is een man te zien die met een voetbal een vliegtuig uit de lucht schiet. Onder de afbeelding is ‘FIFA Worldcup Russia 2018’ te lezen. Het vel met deze postzegels is inmiddels in handen van de NOS.

Ontwerpen en bestellen

Het is bij PostNL voor een ieder mogelijk een persoonlijke postzegel te ontwerpen en bestellen. Volgens het bedrijf heeft iemand een vel met tien van deze zegels besteld.

Volgens PostNL draagt degene die de postzegel ontwerpt en bestelt ten allen tijde de verantwoordelijkheid. Het bedrijf laat weten het heel erg te vinden dat er een afbeelding gemaakt is „die voor sommigen kwetsend kan zijn.”

Controle

Ondanks dat iedere bestelling wordt gecontroleerd, is het niet haalbaar iedere bestelling goed te controleren. Hoewel in de algemene voorwaarden staat dat een klant geen materiaal mag aanleveren die als kwetsend kan worden ervaren, of een politieke inhoud heeft, kan er dus weleens een bestelling doorheen glippen.

Het bedrijf gaat onderzoeken hoe een dergelijk misbruik in de toekomst kan worden voorkomen. Of er stappen gezet gaan worden tegen de klant die de postzegels bestelde is nog onduidelijk.