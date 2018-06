Poging tot brandstichting met waxinelichtje mislukt

Een opmerkelijke poging tot brandstichting in Groet, Noord-Holland. Donderdagmorgen probeerde een 56-jarige vrouw een auto in brand te steken met een waxinelichtje. Hoewel de auto later wel in brand vloog, lijkt het niet door het waxinelichtje te komen.

De wind gooide roet in het eten

De vrouw werd donderdag aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt NH Nieuws. Ze had een waxinelichtje onder een van de banden van de auto gezet en was van plan op die manier de auto in vlammen op te laten gaan, meldt een getuige. Vanzelfsprekend lukte dat niet, de wind blies het lichtje namelijk uit.

De auto vatte echter wel vlam. Hoe dat vuur ontstaan is, is vooralsnog onduidelijk. Er waren de afgelopen dagen meerdere branden in Groet, de politie is nog op zoek naar getuigen.