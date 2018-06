Pinkpopchauffeur zag festivalbezoekers te laat

De man die vastzat voor de dodelijke aanrijding na Pinkpop, zag te laat dat er mensen op de weg zaten. Dat verklaart zijn advocaat. Danny S., zoals de man heet, kon niet meer remmen of uitwijken en reed de groep mensen vervolgens aan.

In shock

S. was naar eigen zeggen in shock en is in een waas naar huis gereden. Hij kan zich niets herinneren van het ongeluk, maar betreurt achteraf dat hij niet is gestopt. Toen hij eenmaal bij zinnen kwam, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie.

De Mensheggerweg was tijdens Pinkpop afgesloten geweest, maar was kort voor het ongeluk vrijgegeven voor verkeer.

Geen opzet

De bestuurder is vrijdag vrijgelaten, het OM schrijft dat er geen indicaties van opzet zijn. De man wordt wel verdacht van het veroorzaken van een ongeval met zwaar letsel of dood tot gevolg, maar mag de uitslag hiervan in vrijheid afwachten.

Bij het ongeluk kwam één man om het leven, drie anderen raakten zwaargewond.