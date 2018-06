Peter (24) koopt regenwoud en schenkt het aan locals

Een stuk land kopen en direct weer weggeven aan de lokale bevolking. De 24-jarige Peter de Koning deed het. Hij kocht een stuk oerwoud op de Filipijnen en doneerde dat vervolgens aan de locals.

Het gaat om een stuk grond van om en nabij de vijftig hectare, dus zo'n honderd voetbalvelden groot. 8.500 euro - bijna al zijn spaargeld - gebruikte hij voor deze donatie van het tropisch regenwoud. Maar het is het waard. Hierdoor kunnen rijke investeerders de grond niet meer kopen en er hun meestal niet zo milieuvriendelijke gang gaan.

Heilig bos

,,Het is de helft van een bos dat voor de lokale bevolking als heilig wordt gezien", vertelt De Koning tegenover RTL Nieuws. ,,Ik vertrouw het toe aan de mensen die er altijd al gewoond hebben."

Het gaat om de mensen van de Higaonon-stam, die leven op het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen. Het is een waardevol gebied voor investeerders die het voorzien hebben op de hout-, mijn-, kokos- en palmolie-industrie.

Het blijft hoe dan ook een bijzondere daad. ,,Ik had altijd al een klik met de natuur. Daar deed ik tot voor kort niet zoveel mee. Ik ging net als iedereen mee met de flow: geld verdienen en kijken of ik een huis kon kopen. Pas toen ik mijn baan verloor als civiel ingenieur, anderhalf jaar geleden, begon ik mij meer te verdiepen in de natuur en in klimaatverandering."

Écht belangrijk

,,Ik belandde in een fase die veel mensen een keer meemaken. Ik vroeg mij af: wat vind ik nou écht belangrijk in het leven? Ik kwam toen tot de conclusie dat ik mij meer wilde inzetten voor de natuur", vervolgt De Koning, die zich vooral ging bemoeien met biodiversiteit. ,,Ik zei tegen mijzelf: hier wil ik helemaal voor gaan, want dit vind ik belangrijk."

Een rare actie vindt hij het niet en 'verschil' is volgens hem snel gemaakt. ,,Ik geloof heel erg dat we meer kunnen doen dan we nu doen. Ook mensen die weinig geld hebben, zoals ik. Je kunt investeringen doen, of je consumptiepatroon aanpassen door bijvoorbeeld geen producten te kopen waar palmolie in zit."