Personeelstekort op veel vakantieparken

Een op de drie vakantieparken in Nederland hebben te maken met personeelstekort. Door de schaarste aan medewerkers profiteren de bedrijven minder dan zou kunnen van het toenemende toerisme.

Goed personeel

Eigenaren van vakantieparken, hotels en campings ervaren het personeelstekort als een grotere belemmering dan in 2017, signaleert ABN AMRO in een rapport over de horeca.

Vooral hotels met een eet- en drinkgelegenheid merken het, want eten en drinken is daar gemiddeld goed voor 30 procent van de omzet. Daarbij is goed personeel dat een goede service levert van groot belang.

Ook in de horeca is het gebrek aan personeel merkbaar. Het tweede kwartaal van 2018 noemde een op de vijf horecabedrijven (20 procent) dat een barrière, blijkt uit de rapportage. In 2017 was dat nog 11 procent en vier jaar geleden 2 procent.