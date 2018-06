Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

Je moet superfit zijn, altijd alert blijven, feilloos afwijkend gedrag kunnen analyseren en uiteraard kordaat kunnen ingrijpen als het nodig is. En dat vaak 24 uur achter elkaar aan de zijde van een politicus of lid van de koninklijke familie. Het werk van persoonsbeveiligers is heftig. De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) heeft niet voor niets een personeelstekort. Niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd. Er wordt al een jaar geprobeerd mensen te werven, maar er staan momenteel 79 vacatures open.

„Dat ligt voor een groot deel aan de cao”, zegt Michiel Menting van het particuliere beveiligingsbedrijf Alpha Security. Als de salarissen omhoog gaan, zullen meer mensen zich melden. Bovendien is de baan minder spannend dan veel mensen in eerste instantie denken, vindt hij. „Want eigenlijk is er natuurlijk geen ene donder aan. Stel dat je een paar dagen achter elkaar 24 uur per dag Geert Wilders moet bewaken. Dan doe je eigenlijk niets meer dan continu een beetje in de rondte kijken. Natuurlijk kan het een uitdaging zijn om afwijkend gedrag te ontdekken, maar als je dat dag in, dag uit doet wordt het behoorlijk saai. Mentaal vraagt dat heel veel van iemand.”

Idioten