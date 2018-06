Pakket bezorgd in kliko: Krankzinnige gang van zaken

Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak. Een bezorger in Noord-Holland dacht dat klaarblijkelijk ook, toen Gert-Jan Vos niet thuis was om zijn nieuwe trui te ontvangen. Hij legde het pakket in de kliko en schreef op een briefje 'Pakket in blauwe bak'.

Vuilnis wegzetten

Het liep echter heel anders dan de bezorger had gedacht, want de klikobak werd gewoon geleegd voordat Vos thuiskwam van vakantie. ,,In de wijk hebben we de afspraak dat we elkaars vuilnis wegzetten als er iemand op vakantie is", legt Vos uit aan De Telegraaf. ,,De buren wisten natuurlijk niet dat ze een pakketje weggooiden."

Bij PostNL vond Vos weinig gehoor. Hij werd namelijk doorverwezen naar de webwinkel waar hij de trui had besteld. ,,Dat is toch te gek voor woorden? Hun postbezorger gooit een pakketje willens en wetens in de prullenbak en ik mag het oplossen? Dat is de omgekeerde wereld!"

,,Onze bezorgers mogen pakketten niet onbeheerd achterlaten. Daar is dus inderdaad een fout gemaakt. Daarop is de bezorger ook aangesproken en het zal niet meer gebeuren. Maar voor de compensatie moet meneer maar bij de webwinkel zijn", zo is de uitleg van een woordvoerder van PostNL.

Krankzinnige

De Consumentenbond heeft ook al gereageerd op de situatie. ,,Een totaal krankzinnige gang van zaken", aldus woordvoerder Gerard Spierenburg. ,,Maar formeel gezien staat PostNL in zijn recht. Het bedrijf heeft immers geen overeenkomst met de ontvanger van het pakket, maar met de webwinkel. Maar dat betekent niet dat je zo kunt omgaan met klachten."

PostNL zou jaarlijks tweeduizend soortgelijke klachten binnenkrijgen. ,,Enerzijds logisch, omdat ze elke dag honderdduizenden pakketten bezorgen", zegt Spierenburg. ,,Dan gaat er wel eens wat mis. Maar de manier waarop het bedrijf omgaat met klachten is stuitend. Slechts een kwart van alle klachten wordt opgelost."