Overijssels paard heeft flinke snee na mishandeling

Toen Anita Dieters maandagochtend van haar man hoorde dat de rechter motorclub Satudarah heeft verboden en ontbonden, kon ze een glimlach niet onderdrukken. „Hartstikke mooi”, zei de voorzitter van motorclub Motovatie uit Naarden, toen ze het nieuws vernam. „Er zijn in Nederland heel veel motorclubs die maar één doel hebben en dat is mooie toertochten rijden. Dat wordt soms verpest door twee van die clubs”, verwijst ze naar Bandidos en Satudarah, die beide verboden zijn door de rechter.

„Dat is zo ontzettend jammer. Het gebeurt wel eens dat we een weekje in het buitenland zijn en dat we dan worden geweigerd in een hotel of restaurant, omdat we een motorclub club zijn. Maar we zijn niet allemaal gajes. We krijgen dan te horen dat er geen plek is, terwijl er nog genoeg ruimte voor ons blijkt te zijn.”

Hells Angel